«Аппарат маскируется или уничтожается». В чём особенность дельтаплана на вооружении ССО?

Новости Беларуси. А теперь об истинных патриотах и защитниках родины. 2 августа профессиональный праздник тех, чья жизнь проходит под девизом «Никто кроме нас». В 2022 году «крылатой пехоте» – 92 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Днем создания «крылатого десанта» принято считать 2 августа 1930 года. Именно тогда на учениях под Воронежем первые 12 десантников прыгнули на парашютах. После этих маневров эксперты поняли необходимость формирования такого вида военных сил.

С этого дня идет история рода войск, который сейчас составляет элиту армии. Александр Лукашенко, поздравляя солдат, офицеров и ветеранов ВДВ, отметил их несокрушимый боевой дух и стойкость в решении таких задач, которые другим совсем не по плечу. Наш корреспондент Юлия Артюх испытала на себе все тяготы военнослужащих сил специальных операций.

Юлия Артюх, корреспондент:

Сегодня я пройду ряд испытаний, абсолютно привычных для бойцов ССО. Посмотрим, что же мне приготовили, но для начала я переоденусь в выданную ранее экипировку. Чтобы не выделяться. Вот теперь я готова.

Юлия Артюх:

Сейчас вы меня прокатите вот на этом воздушном судне. Что это такое? Расскажите, пожалуйста, как высоко мы сможем подняться и для каких целей эта машина предназначена.

Сергей Лозенко, заместитель начальника отдела ВДП:

Перед вами находится сверхлегкий летательный аппарат мотодельтаплан, который стоит на вооружении 5-й бригады специального назначения в летно-разведывательной группе. Этот аппарат предназначен для ведения воздушной разведки, транспортировки, сброса груза, эвакуации раненых. То бишь основные достоинства его – это подбор площадки в воздухе. Он на любом пятачке может приземлиться. Так же и взлететь. Имеет возможность летать до 4 000 километров – это без кислородного оборудования. А до 6 000 уже с применением кислородного оборудования. Юлия Артюх:

А помещается сюда два человека? Сергей Лозенко:

Два пилота. Грузоподъемность около 215 килограмм. Это с учетом веса двух пилотов. Разведгруппа в составе 10 человек на пяти вертолетах выдвигается в район выполнения задач. Аппарат маскируется или уничтожается. Обратно не возвращается своим ходом. Юлия Артюх:

Я предлагаю попробовать. В путь.