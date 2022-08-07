Под девизом «Никто кроме нас». Как подготавливают войска ССО в Беларуси?

Новости Беларуси. А теперь об истинных патриотах и защитниках родины. 2 августа профессиональный праздник тех, чья жизнь проходит под девизом «Никто кроме нас». В 2022 году «крылатой пехоте» – 92 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Днем создания «крылатого десанта» принято считать 2 августа 1930 года. Именно тогда на учениях под Воронежем первые 12 десантников прыгнули на парашютах. После этих маневров эксперты поняли необходимость формирования такого вида военных сил.

С этого дня идет история рода войск, который сейчас составляет элиту армии. Александр Лукашенко, поздравляя солдат, офицеров и ветеранов ВДВ, отметил их несокрушимый боевой дух и стойкость в решении таких задач, которые другим совсем не по плечу. Наш корреспондент Юлия Артюх испытала на себе все тяготы военнослужащих сил специальных операций.

Юлия Артюх, корреспондент:

Сейчас мы находимся на военно-инженерной подготовке.

Владимир Шиш, старший офицер инженерной службы:

Здесь у нас проходят практические взрывные работы. Сейчас мы отрабатываем подрывание зарядов. Здесь мы изготавливаем зажигательные трубки для инициирования подрыва взрывчатого вещества.

Юлия Артюх:

Меня подготовили для отработки штурма здания. Вот это здание – так называемое помещение «киллхаус». На мне 8-килограммовый бронежилет и килограмм вес шлема. Это «облегченка». Сейчас подтянутся ребята, в составе группы которых я буду работать, и мы примемся за дело.

Юлия Артюх:

Эвакуация раненого в составе группы.

Юлия Артюх:

Выполнять такие задачи под силу действительно только мужественным профессионалам. А я, чувствую, следующее испытание могу не пройти. Но мы посмотрим. Выполняем элементы на тропе разведчика. Вперед. «Аппарат маскируется или уничтожается». В чем особенность дельтаплана на вооружении ССО? Читайте здесь.

Юлия Артюх:

Этот элемент, похоже, мне так и не покорится. Но позади уже приличный путь. А хотелось бы суметь, как парни. Но на это нужны тренировки.

Полосу преодолели, заняли круговую оборону. На этом те задачи, которые ставятся для бойцов подразделения специального назначения, здесь отработаны. Основная цель была добиться сплоченности среди личного состава при преодолении различных препятствий. И тренировка ежедневная физической стойкости каждого военнослужащего. Как вы сумели заметить, препятствия человеку, который не готовился здесь, не поддаются так же легко. И во многом требуют сплоченности коллектива. Юлия Артюх:

Я свою сплоченность с коллективом доказала или нет? Я думаю, да. Тем более для представительницы слабого пола. Вы преодолели то, что даже среднестатистическому человеку тяжело.