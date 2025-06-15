Что не так с белорусским кино и как это вышло – интервью с главой Белорусского союза кинематографистов

Кино, безусловно, самый массовый вид искусства, который влияет на моду, язык, общественное мнение и даже наше мировоззрение. Посмотрите только на Голливуд. Его давно и за дело называют машиной американской пропаганды, которую заворачивают в красивую обертку и продают по всему миру. Грех такими возможностями не воспользоваться. А что у нас? Президент побывал на «Беларусьфильме», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот какое кино получается. Деньги киношникам государство выделяет исправно. В 2017-м на «Беларусьфильме» провели масштабную реконструкцию, о чем упорно просили Президента и обещали, что в итоге мы получим качественное национальное кино. Но чуда не случилось, и вот рецензия от Президента. Отдача минусовая! Лукашенко оценил работу «Беларусьфильма» на выездном совещании.

По тому, что показали Президенту на «Беларусьфильме», складывается впечатление об элементарной бесхозяйственности. Понятно, что вокруг люди творческие, но к руководителю это относится в меньшей степени. От него в первую очередь ждут эффективных управленческих решений, в том числе финансовых. Как отметил министр культуры, общаясь с журналистами, денег хватает. Тогда вопрос, наверное, в том, как их тратят. На совещании озвучили информацию, что государственные вложения в основном идут на поддержку жизненных функций «Беларусьфильма». Это зарплаты, коммунальные и другие платежи. А творческая составляющая отходит на второй план. Во многом отсюда и кризис жанра в белорусском кино. Но только ли дело в деньгах? По какому сценарию будет развиваться «Беларусьфильм» и будет ли в этой истории хэппи-энд? Когда появятся отечественные сериалы и куда разбежались наши таланты? По мотивам президентского совещания мы пообщались с главой Белорусского союза кинематографистов Евгением Арендаревичем. Почему никто не смотрит современное белорусское кино?

Ольга Коршун, СТВ:

Мы, кстати, записали опрос накануне нашего интервью, знают ли белорусы о белорусском кино. Вообще белорусские фильмы очень давно не смотрела. О современных белорусских фильмах, к сожалению, из наших респондентов никто ничего не назвал. Я думаю, что об этом было и совещание Президента. О том, что мы деньги выделяем, «Беларусьфильм» есть, реконструкцию мы провели. А фильмов, которые бы нас цепляли и о которых бы мы знали, их по какой-то причине нет. Как мы до такого дошли? Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

Если брать территорию постсоветского пространства, то наша киностудия «Беларусьфильм», она действительно сейчас, скажем так, на ней пошел процесс такой всеобщей модернизации. И не снимать кино на такой прекрасной киностудии – это сродни просто преступлению. Если брать вот практическую плоскость реализации, то, безусловно, те сериалы и так далее, которые уже снимаются у нас в Республике Беларусь с помощью российских кинематографистов, с точки зрения там увеличения финансирования, можно пойти по этому опыту на первых порах. Чтобы мы могли сейчас привлечь, может быть, какого-то режиссера, может быть, каких-то там операторов, кинооператоров. Но при том, что вся съемочная группа это будет белорусская. Ну и конечно же сейчас нужно очень активно работать с нашими профильными вузами для того, чтобы действительно у нас появлялись свои специалисты. Ольга Коршун:

И на совещании об этом говорили, и мы давайте послушаем что по этому поводу думает Президент, он тоже ставит эту проблему во главу угла. Я так понимаю, что в Академии искусств белорусской сейчас не готовят кинорежиссеров? Лукашенко поднял вопрос кадров в киноиндустрии: идите в альма-матер и разбирайтесь, пока все не устаканится. Какие перспективы у «Беларусьфильма»?

Евгений Арендаревич:

Это связано с тем, что даже киностудия просто не поддавала заявки на тех специалистов, которые были необходимы. И, соответственно, не набирался курс и не было таких специалистов. Поэтому мы имеем вот такой вакуум в этих специалистах. Сейчас, конечно, это нужно срочным делом исправлять. И, конечно же, отдельная тема будет уделена еще нашим сценаристам. Ольга Коршун:

Возможен вариант, что мы будем приглашать каких-то режиссеров, сценаристов? Это же мировой опыт. Евгений Арендаревич:

Если сейчас взять российского кинорежиссера, российского оператора, есть взаимодействие с ними и понимание, как это правильно производить, то сейчас можно вот с этого и начать. Но производить это на технологической основе, на материально-технической базе национальной киностудии «Беларусьфильм». И активно привлекать к производству телевизионных сериалов наши ведущие телевизионные каналы. Почему? Потому что это и мировая практика, и практика, чего далеко ходить, Российской Федерации. Если вот взять киноконцерн «Мосфильм», то фактически они сами по себе фильмы не снимают, но они оказывают огромное количество качественных услуг. Что имею в виду? Это и постпродакшн, это озвучивание. Порядка 11,5 миллиона долларов «Мосфильм» заработал за 2024 год чистой прибыли. Ольга Коршун:

И «Беларусьфильм» в целом, как один из планов «Б» его развития, может быть вот такой. Он как качественный центр, который оказывает все сопутствующие услуги. Евгений Арендаревич:

Да, и эта модель работает. Ольга Коршун:

Про темы мне бы еще хотелось поговорить. О том, что снимают. Вот и Президент на совещании затрагивал эту тему. О чем белорусам сегодня нужно снимать кино, чтобы белорусы на это кино потом пришли? Президент – белорусским киношникам: показывать нечего, все старое, затянуты сцены, динамики никакой. Нам нужны продюсеры!

Евгений Арендаревич:

Что касаемо тем, тут надо просто-напросто возродить тот сценарный отдел, возродить тех креативных продюсеров, тех людей, которые занимаются в том числе разработкой сценариев. Разработкой в том числе и идеологической направляющей. Ольга Коршун:

На «Беларусьфильме» этот отдел был ликвидирован, да, по-моему? Евгений Арендаревич:

Сейчас нет сценарно-редакторского отдела. У нас есть определенный тематический план, который потом разрабатывается. Ведь как снимают продюсеры, если так вот разбирать технологию? Они просчитывают на год, на два, на три вперед. Вот сейчас мы снимаем и картины выстреливают. А у нас в моменте это актуально, а потом получается через несколько лет, когда картина готова, потому что сложный процесс технологический, он длинный очень, получается, что вроде бы уже картина не заходит. Надо было как бы уже вчера. Ольга Коршун:

То есть надо предвидеть, просчитывать? Евгений Арендаревич:

Продюсеры так и работают – только на опережение. Ольга Коршун:

А у нас продюсер – «Беларусьфильм», получается? Евгений Арендаревич:

У нас, понимаете как, если брать сам «Беларусьфильм», то генеральному директору одному очень сложно заниматься всем спектром вопросов. Что я имею в виду? Это и руководить хозяйственно-административным направлением, и в том числе разбираться и в сценариях, разбираться и в направлениях, и отслеживать современные тенденции, и так далее. Ведь нужно постоянно ездить на кинофестивали, представлять нашу замечательную страну, и там смотреть, делиться опытом. Ольга Коршун:

Понятно, ему нужна команда. Евгений Арендаревич:

Абсолютно верно. И в том числе одна из слагаемых успеха – это должен быть, на мой взгляд, на киностудии все-таки продюсер. Как снять наш правильный фильм, чтобы его еще и смотрели?