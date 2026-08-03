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Новости по тегу #Евгений Арендаревич

Более 400 заявок из 17 стран поступило на юбилейный фестиваль документального кино «Евразия.DOC»
03 августа 2026 18:22

Более 400 заявок из 17 стран поступило на юбилейный фестиваль документального кино «Евразия.DOC»

Осенко о сюжете сериала «Голос сердца»: это наши традиционные ценности в другой упаковке
11 июня 2026 18:09

Осенко о сюжете сериала «Голос сердца»: это наши традиционные ценности в другой упаковке

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ
12 ноября 2025 07:35

Телеканал СТВ первым получил награду от Конфедерации Союзов кинематографистов СНГ

Роль кино в формировании общего культурного пространства СНГ обсудили в Минске
03 ноября 2025 13:42

Роль кино в формировании общего культурного пространства СНГ обсудили в Минске

Объявлена программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад»
16 октября 2025 11:15

Объявлена программа Минского международного кинофестиваля «Лістапад»

Где брать идеи для съёмок и как вёз на байке огонь Европейских игр – интервью с Евгением Арендаревичем
17 августа 2025 08:12

Где брать идеи для съёмок и как вёз на байке огонь Европейских игр – интервью с Евгением Арендаревичем

Это беспрецедентно! Арендаревич о создании точной копии Брестской крепости для фильма с Машковым
17 августа 2025 08:03

Это беспрецедентно! Арендаревич о создании точной копии Брестской крепости для фильма с Машковым

Председатель Союза кинематографистов рассказал, почему россияне приезжают снимать в Беларусь
17 августа 2025 07:44

Председатель Союза кинематографистов рассказал, почему россияне приезжают снимать в Беларусь

Совместному сериалу СТВ и «Беларусьфильма» быть! Сценарий написан – рассказываем подробности
17 августа 2025 07:38

Совместному сериалу СТВ и «Беларусьфильма» быть! Сценарий написан – рассказываем подробности

Арендаревич: многие говорят, сколько можно снимать про войну? Мы снимаем не про войну, а про подвиги!
17 августа 2025 07:31

Арендаревич: многие говорят, сколько можно снимать про войну? Мы снимаем не про войну, а про подвиги!

Какое кино ждут белорусы и над чем работают вместе с СТВ – Евгений Арендаревич в «Рецепте настоящего белоруса»
11 августа 2025 15:36

Какое кино ждут белорусы и над чем работают вместе с СТВ – Евгений Арендаревич в «Рецепте настоящего белоруса»

Что не так с белорусским кино и как это вышло – интервью с главой Белорусского союза кинематографистов
15 июня 2025 18:02

Что не так с белорусским кино и как это вышло – интервью с главой Белорусского союза кинематографистов