Новости по тегу #Евгений Арендаревич

Юбилейный X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» в 2026 году значительно расширил и географию участников, и количество конкурсных работ.
«Это доброта, вера в человечность, человеколюбие, это честность, порядочность окружающих нас людей», – отметил гендиректор СТВ.
«Мы единогласно приняли решение, что и тема, и реализация, и качество исполнения на таком уровне, что мы можем отметить нашей международной конфедерацией стран СНГ», – сказал Евгений Арендаревич.
Тему обсуждали во время круглого стола, который организовали в рамках кинофестиваля «Лістапад».
В 2025 году зрители смогут увидеть около 160 картин из 41 страны.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов.
«В парке «Москино» были выстроены декорации, которые полностью копируют, повторяют нашу цитадель, нашу Брестскую крепость. Один в один», – добавил председатель Белорусского союза кинематографистов.
«У нас есть возможность оказания качественных услуг, которые выражаются в том, что у нас есть группа, оборудование, замечательная локация, взаимодействие», – отметил Евгений Арендаревич.
«Мы с вами планируем снять что-то такое мелодраматическое с элементами детектива, я бы хотел, чтобы мы еще как телекомпания СТВ (у нас же два телеканала), чтобы мы еще военную тематику смогли реализовать».
«Про подвиги людей, про их отношения, про любовь. Мы раскрываем всю палитру».
Смотрите новый выпуск 17 августа на РТР-Беларусь в 10:15.
Только ли дело в деньгах? По какому сценарию будет развиваться «Беларусьфильм» и будет ли в этой истории хэппи-энд? Когда появятся отечественные сериалы и куда разбежались наши таланты? Поговорили с Евгением Арендаревичем.
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