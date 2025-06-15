Первое совещание в прямом эфире – какие вопросы Лукашенко обсудил с Администрацией Президента

В прямом эфире и без монтажа. Впервые в таком формате на неделе показали совещание главы государства с руководством Администрации Президента. Встречу транслировали по телевидению, то есть у зрителей была возможность увидеть все своими глазами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Администрация Президента – это политический штаб, о нюансах работы которого стало известно чуть больше. Глава государства назвал Администрацию Президента последней инстанцией, через которую проходят кадровые назначения и самые серьезные решения. Задачи ответственные: они требуют максимальной проработки и отдачи 24/7, а потому эту работу Президент назвал «горячей сковородкой». Но, несмотря на уровень загруженности и ответственности, планку снижать никак нельзя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не должны ни в коем случае входить в положение и играть на чьем-то поле, как вы мне тут определили. Вы должны быть абсолютно независимыми, насколько это возможно, и объективными. Задача – формировать независимое от остальных институтов власти мнение по всем направлениям реализации государственной политики. Вы формируете мое мнение! Чем больше точек зрения, тем быстрее мы найдем оптимальное решение любых вопросов. Поэтому принцип «я начальник – ты дурак» вам абсолютно не подходит.