Дать не рыбу, а удочку – как проект «Региональная инициатива» помогает предприятиям выбраться из банкротства

Новое производство – это технологии, рабочие места, зарплата и развитие. Чтобы поддержать этот курс, в Беларуси действует проект «Региональная инициативы», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С теми, кто не упустил момент и финансовые возможности, – встретилась Кристина Протосовицкая.

Они обещают сладкую жизнь и точно держат слово. Малина, клубника, ежевика, голубика – сезон расписан с мая по ноябрь, а урожайные границы расширили благодаря тепличным технологиям выращивания. Профессиональная конкуренция с передовыми европейскими фермерскими хозяйствами подстегивает к росту.

Владислав Маковский, главный агроном фермерского хозяйства:

Это малообъемная система выращивания – гидропоника. Мат – это как губка, если простыми словами сказать. И подается точечное удобрение, то есть, как минимум, экономишь удобрение. Рост, наверное, в три раза быстрее идет. Торговые сети выстраиваются в очередь – и это не преувеличение. Потребители голосуют рублем в Беларуси и в России – ежегодно фермерское хозяйство продает до 650 тонн ягод. Кобринским ягодникам принадлежит до трети рынка в России, топ-5 крупнейших хозяйств в нашей стране. Сегодня закрытый грунт составляет 15 гектаров: больше всего малины и клубники, растут площади ежевики и голубики. Круглый год трудятся полсотни работников, а в сезон сбора – до 200. По Декрету Президента выкупили бывшее овощехранилище и небольшой консервный цех, чтобы переоборудовать под холодильник и установить автоматическую линию фасовки. Дальше – больше.

Алексей Миненко, директор фермерского хозяйства:

Не всегда хватает собственных оборотных денег для того, чтобы двигаться вперед. И любая новая технология и новый какой-то продукт, он подразумевает большие инвестиции. Поэтому в этом году мы услышали об региональной инициативе. Мы подали заявку на ее участие и получили одобрение. Вырастить урожай ягодный, а собрать – экономический. Сегодня Министерство экономики предлагает инвестиционное развитие для предприятий малых территорий. В помощь – выгодные кредиты. Раскрепостить «Региональную инициативу» предлагают с 4 условиями:

1. Расположение за пределами столицы и областных центров. 2. Значимость для социально-экономического развития региона. 3. Запуск новых производств или «перезагрузка» существующих. 4. Создание не менее пяти новых рабочих мест.

Оставить свою заявку на «Региональную инициативу» можно в несколько кликов на сайте, где уже зарегистрировали 88 проектов, а для 39 утвердили льготные кредитные линии. В их числе – Кобринская птицефабрика. Из банкрота – в развивающееся предприятие. Тот случай, когда наследие 60-х годов чуть было не утратили, но смогли отстоять. Вдвое увеличили производство яиц по сравнению с советским временем. А поэтапная модернизация птичников позволяет прибавлять по 10 % в объемах.

Тереса Дыбуль, заместитель директора по производству Кобринской птицефабрики:

За 9 месяцев установлено два комплекта оборудования на сегодняшний день, включая ныне завершающий. Хотелось бы в дальнейшем развивать свое производство в плане наращивания продукции и реализации по более низкой себестоимости и с хорошим качеством. Создать новые рабочие места и облегчить труд – в проектном портфеле для реализации региональной инициативы сразу четыре заявки. Установка линии для очистки семян и оборудования для выпуска жидких удобрений позволит обслуживать свои же посевные площади под корма. Также в планах – автоматизировать птичник с ростом объемов производства без малого на треть и увеличить мощности переработки. До 90 % продукции, а это не только яйца, но и меланж, и яичный порошок, выпускается для белорусского рынка, остальное – на экспорт.