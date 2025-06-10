Отдача минусовая! Лукашенко оценил работу «Беларусьфильма» на выездном совещании

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Решение о сегодняшней нашей встрече, не хочу сказать там совещание или собрание, похоже по формату на это, мы приняли давно. Вы об этом знаете. Я прямо хочу сказать, что состояние дел нашей прославленной знаменитой киностудии и в отрасли в целом не то что неудовлетворительное, а крайне неудовлетворительное. Развальное. Государством созданы условия для развития отечественного кинематографа и, в частности, «Беларусьфильма». Но отдача пока не то что нулевая, ниже нуля, минусовая. Ни государство, ни зритель результатов не видит. Для большинства белорусов наше кино закончилось, наверное, «Августом 44-го» или «Брестской крепостью». Смотреть просто нечего. Окончательно потеряны семейная, юношеская, детская аудитория. И мне не нужно с вашей стороны рассказывать о том, как мы рванули в работе со зрителем и организовали просмотры для трудовых коллективов. Ладно нет окупаемости на внутреннем рынке, мы по населению, по рынку, как у вас принято говорить сегодня, страна небольшая. Кстати, все говорим о рынке, а жить в рыночных условиях не хотим. Прибыли тут от проката получить сложно, хотя если произвести хороший фильм, я уверен, что и здесь мы получим прибыль. Но мы свое продать за рубеж не можем, потому что нечего. Да и конкуренция серьезная.