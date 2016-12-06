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Что изменится в Раковском предместье: новые улицы, здания и парковки

06 декабря 2016 20:13
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Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о визитной карточке столицы – её центре. В нём и история, и самое сердце всех событий, любимое место встреч и прогулок. Какой он сейчас и как  изменится в ближайшее время? Сейчас разрабатывают план реконструкции Раковского предместья. Его авторы хотят воссоздать утраченные объекты и здания, и дать новую жизнь сохранившимся. Что именно изменится, рассказал Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

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# общество # Историко-культурные ценности Беларуси

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