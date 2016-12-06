Что изменится в Раковском предместье: новые улицы, здания и парковки

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о визитной карточке столицы – её центре. В нём и история, и самое сердце всех событий, любимое место встреч и прогулок. Какой он сейчас и как изменится в ближайшее время? Сейчас разрабатывают план реконструкции Раковского предместья. Его авторы хотят воссоздать утраченные объекты и здания, и дать новую жизнь сохранившимся. Что именно изменится, рассказал Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

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Улица Завальная и переулок Мармеладный появятся в историческом центре Минска к 2020 году

На месте хлебозавода в Раковском предместье Минска будет музей

«Белорусские закрома» и фестивальная площадка появятся в историческом центре Минска

Подземная парковка и гостевые стоянки появятся в районе минской Немиги

Из Раковского предместья в Минске уберут офисы?

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