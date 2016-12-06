Раковское предместье в Минске регенерируют: что это значит?

Новости Беларуси. Что будут делать с историческим центром столицы Беларуси, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Называется – «план регенерации». Не реконструкции, не реставрации, а именно регенерации. Что стоит за этим термином? Что он означает?

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

Регенерация относится, в первую очередь, к историческим ландшафтам, застройкам.

И основная задача регенерации, помимо, собственно, реконструкции территории – это восстановление исторических утраченных элементов. Таких, как малые формы, таких, как ландшафтные сооружения, объёмные сооружения, отдельные памятники культурного наследия, которые утрачены. Поэтому эта территория регенерируется и регенерируется всё то, что на сегодняшний день может быть восстановлено.