Улица Завальная и переулок Мармеладный появятся в историческом центре Минска к 2020 году

Новости Беларуси. Что изменится в границах Раковского предместья, рассказали в «Большом городе».

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

В первую очередь, изменится сама территория, появится ряд улиц, в том числе, по трассе, которой исторически уже на сегодняшний день не существует.

Это – улица Завальная, она будет воссоздана в исторической трассе.

Появится абсолютно интересная трасса – она на сегодняшний день безымянная, как проектируемая. А также переулок Мармеладный, который, может быть, способствует – дело в том, чтобы пассажиропоток и транспортный, то есть, в первую очередь, технологическое обслуживание позволило обойти территорию, менее Раковское предместье повредить путём транспортным. Но с улицы Раковской попасть на территорию, которая уже будет воссоздана и регенерирована. И, таким образом, обеспечить существование всех объектов – общественного питания, торговли и всех остальных функций, которые там будут организованы.

Это – транспортные потоки, и поэтому схема организации дорожного движения тщательно продумана.

Но, в первую очередь, это – вопрос историчности, вопросы, которые были решены на основании комплексных научных исследований. Естественно, без тех проблем, которые уже на сегодняшний день имеются по ситуации, которая сложилась по транспортным потокам параллельно улице Немига.

Такие же проблемы на сегодняшний день имеются и по Романовской слободе.

Необходимо было учитывать. Тем более, с помощью нашей уважаемой Госавтоинспекции нашли приемлемое решение и максимально обеспечили возможность транспортного обслуживания данной территории. Эта главная коммуникационная задача здесь решена комплексно.