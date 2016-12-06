Музей миниатюр или крошечная Беларусь: как создают мини-крепости, замки и библиотеки

Новости Беларуси. О необычной экспозиции, которая станет доступна публике уже в 2016 году, рассказали в «Большом городе». Вероника Кондратюк, СТВ:

Для кого-то, чтобы почувствовать прилив вдохновения, необходимо отправиться в путешествие по далеким странам, а некоторым для этого достаточно обычной прогулки по живописным улочкам большого города. Например, вот эта губернская карта Минска вдохновила минчанина Евгения Данилика на создание необычного музея.



Евгений Данилик, автор проекта «Страна Мини»:

Увидели на стене рисунок. И, собственно, там зелёные лампочки в голове зажглись



Ракурс на город сверху – и вот она – идея!

Евгений решил создать Беларусь в миниатюре. Чтобы каждый желающий мог с высоты птичьего полета полюбоваться на главные достопримечательности страны.



Евгений Данилик, автор проекта «Страна Мини»:

Всего существует порядка 1400 достопримечательностей Беларуси. Из них было отобрано 100. После первой литерации осталось 70. Жаркие споры и дебаты, но, в итоге, всё разбилось на три группы закономерных. Сейчас делаются макеты первого приоритета – их 18 штук.



Национальная библиотека, Брестская крепость, дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле. Чтобы воплотить в жизнь задуманное, Евгений не один месяц искал соответствующих мастеров по всему постсоветскому пространству. Даже объявил тендер на проект. Победили всё же конструкторы из Беларуси, и в одной из столичных мастерских закипела работа. Кстати, процесс создания даже самого маленького макета начинается со сбора документов и фотографий, которые помогут детально спроектировать миниатюрную достопримечательность.



Игорь, проектировщик:

Потом начинается построение 3D-модели. Весь процесс я Вам показать не смогу, потому что он долгий. Но в итоге получается вот такая модель. На построение, например, модели Кафедрального собора в Минске ушло порядка 3 недель.

Уже по спроектированной 3D-модели мастера готовят детали.



Андрей, моделист:

Я сейчас делаю заготовки, потом эти заготовки отправляются на фрезерный станок. После мы получаем детали, которые в последующем отдаются сборщикам.



А дальше следует кропотливый процесс сборки макета. Игорь занимается моделированием 6 лет. Искусству создания миниатюр нигде специально не учился. Освоил тонкое дело самостоятельно.

Признается: даже у профессионала на создание одного макета уходят недели работы.

Игорь, моделист:

Нужно знать, как читать чертежи, потом аккуратность должна быть. Технические навыки должны быть и умение пользоваться инструментами разными. Нужно душу вложить, чтобы получился результат.



Уже совсем скоро зазвонят колокола на Коложской церкви. Лидский замок окунет в атмосферу рыцарских сражений, засияет в лучах подсветки мини-копия Национальной библиотеки. И пусть в музеи белорусы сегодня заглядывают не часто – Евгений знает, как привлечь внимание к миниатюрной Беларуси.



Евгений Данилик, автор проекта «Страна Мини»:

Музеи старой формации рассчитаны на то, что человек является сторонним наблюдателем. Но сейчас это не интересно.

В наш век технологий человек хочет вовлекаться, взаимодействовать, интерактива обязательно. В нашем музее это всё будет предоставлено.



Посетить миниатюрную Беларусь будет интересно хотя бы потому, что на одном стенде можно будет рассмотреть до 2 тысяч деталей. К тому же для каждого макета проектировщики разработали несколько вариантов подсветки. Поэтому на выставке каждый желающий сможет создать свою игру света.



Евгений Данилик, автор проекта «Страна Мини»:

По периметру всего макета расположены диоды. И они загораются по очереди, имитируют движение Солнца. У каждого диода будет своя мощность свечения и свой цвет. То есть, первые диоды – они ярко-жёлтые, то есть, утренний свет. Дальше – оранжевого цвета и всё заканчивается красным цветом, то есть, угасание.