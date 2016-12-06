На месте хлебозавода в Раковском предместье Минска будет музей

Новости Беларуси. Как перепрофилируют предприятие, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Хлебозавод – функции у него будут другие? Были сведения, что это будет многофункциональный комплекс. Это так?

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

В первую очередь, мы в этом здании видим просветительский центр путём создания Музея хлеба: аромата, истории. На основании этого решать, в том числе, проблемы образования, просвещения, обучения в данном направлении. И само по себе это интересно.