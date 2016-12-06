Из Раковского предместья в Минске уберут офисы?

Новости Беларуси. Останутся ли в Раковском предместье административные здания после регенерации, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Это правда, что офисы уедут из Раковского предместья? И что все здания будут перепрофилированы?

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

Нет. Это – чей-то домысел.

Все офисы, которые есть в Раковском предместье, невозможно вынести.

Это не есть главная задача данного градостроительного проекта. Но задача, которую мы практически реализовали в Верхнем городе для того, чтобы с первых этажей, первых уровней всех объектов историко-культурного наследия убрать административную функцию и внести туда общественную нагрузку путём создания там объектов бытового обслуживания, общественного питания. Чтобы были посещаемы, чтобы они были максимально открыты и доступны туристам, и всем. И на примере Верхнего города мы видим, даже в выходные – поток иностранных туристов увеличивается. И эти все площади созданные – они работают на его притяжение. Мы открыли только на территории Верхнего города 5 музейных комплексов, 6 картинных галерей.

В ближайшей перспективе – открытие ещё двух музейных площадок.

Это позволяет и подтянуть немножко уровень познания истории развития города. А с момента открытия археологического музея города Минска – предусмотрено помещение на площадке по улицам Герцена-Кирилла и Мефодия, в этом комплексе – думаю, ещё больше увеличится нагрузка музейная. И значимость воссозданных исторических ценностей повысится в глазах нашей общественности, в том числе. Там, на территории хлебозавода, конечно, все здания будут общедоступны.

То есть, административных функций там, в принципе, не должно быть.

Именно на регенерируемой территории. А те здания и сооружения, которые исторически сложились – это проблема достаточно большая, сложная и многогранная. То есть, нужно эти помещения, где сегодня есть либо собственник, либо он арендует – найти ему более достойную, либо путём уплотнения на вторые, третьи этажи. А первый этаж сделать общедоступным. Но это – задача уже следующего уровня.