Городской вал и бастию восстановят в Минске к 2020 году

Новости Беларуси. Что планируют воссоздать из того, что утрачено с течением времени, рассказали в «Большом городе».

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

Путём поиска архивных материалов, комплексных научных исследований, нам удалось воссоздать, пока ещё на макете, в архитектурном облике вал. Городской вал, который когда-то опоясывал центр города, бастию, как элемент городского вала и несколько утраченных элементов, которые мы вносим на второй этап регенерации, когда эти, надеюсь, при благоприятном экономическом положении, элементы регенерации будут восстановлены.

То есть, несколько объёмных сооружений, которые будут относиться к элементам воссоздания утраченных зданий, и элементы городского вала.

А городской вал – как раз тот характерный, во многом, образный элемент, который может придать особый статус этой застройке, поскольку он проходил именно здесь. Проходил, в том числе, по территории регенерации. Он проходил немножко дальше – это целая, как бы, гряда городского вала, который имел, в том числе, оборонительное значение для города. Жаль, конечно, что его потеряли, но местонахождение мы хорошо знаем и, хотя бы, частичку хотелось бы восстановить и передать потомкам – какие это были сооружения.

Им можно придать совершенно разные функции – это необязательно полное воссоздание.

Это, может быть, даже элементы малых архитектурных форм, либо приспособлены под использование общественных нагрузок. Это могут быть объекты общественного назначения, общественного питания, торговли. Сколько внутри, если рассмотреть по основанию ту же самую бастию – это выход площади составляет порядка 800 квадратных метров.

Там же можно использовать и второй уровень, и третий, и подземное пространство.

Поэтому есть, в принципе, экономическая составляющая, чтобы данный элемент, как воссоздание в проекции регенерации, он был реализован. А идея замкнутости квартальной застройки подвигает к тому, чтобы ряд объектов, которые были утрачены в своё время (предвоенное, послевоенное) восстановить. Может быть, квартальная застройка с утерянными элементами на улице Раковской, на улице Завальной – образовать такой замкнутый круг и создать там достаточно комфортное самодостаточное существование.