Подземная парковка и гостевые стоянки появятся в районе минской Немиги

Новости Беларуси. После регенерации Раковского предместья, припарковаться там станет проще, рассказали в «Большом городе».

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

Будет организовано подземное пространство для парковки. И несколько гостевых стоянок по периметру территории. Их ёмкость будет определена на уровне строительного проекта, поскольку там ещё много нужно произвести взаимоувязок на уровне инженерного решения, поэтому, я думаю, что на уровень нормативной потребности мы выйдем.