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Подземная парковка и гостевые стоянки появятся в районе минской Немиги

06 декабря 2016 20:05
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Новости Беларуси. После регенерации Раковского предместья, припарковаться там станет проще, рассказали в «Большом городе».

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:
Будет организовано подземное пространство для парковки. И несколько гостевых стоянок по периметру территории. Их ёмкость будет определена на уровне строительного проекта, поскольку там ещё много нужно произвести взаимоувязок на уровне инженерного решения, поэтому, я думаю, что на уровень нормативной потребности мы выйдем.  

Что изменится в Раковском предместье: новые улицы, здания и парковки

# общество # Паркинг

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