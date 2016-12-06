«Белорусские закрома» и фестивальная площадка появятся в историческом центре Минска

Новости Беларуси. Что нового построят в Раковском предместье, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Была информация о том, что в Раковском предместье появятся фестивальные площадки. Это, действительно, так? Что это будут за объекты?

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

Сложно сказать, насколько площадка будет организована, как фестивальная, но условия квартальной застройки, создание определённого уюта, камерности, которая внутри организована будет воссозданными зданиями. Внутри мы предполагаем организовать такую площадку, на которой могут проводить, в том числе, и различные городские, и тематические мероприятия. Территория достаточно большая, примеры такие: мы в Верхнем городе создали площадь – восстановили её практически на уровне XVI века – которая на сегодняшний день известна, как культурная площадка столицы.

Почему там второй не быть фестивальной площадке?

И проводить там, в том числе, культурные мероприятия. Естественно, хотелось бы, чтобы она заработала, учитывая её такую камерность и замкнутость пространства. Мы должны понимать, что это не единое, которое мы собираемся реализовать на этой территории.

Помимо этого – замечательный торговый комплекс, которые называется «Белорусские закрома».

И хотелось бы, чтобы они только увеличивались. Это – зрелищно-выставочный комплекс, который, в том числе, должен поднять приоритет для посетителя. Этот комплекс мы назвали «Купалье».