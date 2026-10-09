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Новости по тегу #Историко-культурные ценности Беларуси

Мемориалу «Курган Славы» присвоен статус памятника международного значения
09 октября 2026 13:56

Мемориалу «Курган Славы» присвоен статус памятника международного значения

Как работает механизм реституции в Беларуси? Дмитрий Шляхтин рассказал, как возвращают культурные ценности на Родину
12 апреля 2026 17:55

Как работает механизм реституции в Беларуси? Дмитрий Шляхтин рассказал, как возвращают культурные ценности на Родину

Задача – сохранить первозданный облик! На Августовском канале завершается ремонт шлюза «Домбровка»
16 марта 2026 18:01

Задача – сохранить первозданный облик! На Августовском канале завершается ремонт шлюза «Домбровка»

Памятник трагедии – мемориал «Масюковщина» стал историко-культурной ценностью международного значения
21 января 2026 17:46

Памятник трагедии – мемориал «Масюковщина» стал историко-культурной ценностью международного значения

Уникальные духовные сокровища – в Национальной библиотеке восстановлены почти все имеющиеся библии
29 ноября 2025 17:14

Уникальные духовные сокровища – в Национальной библиотеке восстановлены почти все имеющиеся библии

«Максимально приближен к портрету Барбары Радзивилл» – рассказываем о коллекции костюмов колледжа индустрии моды
12 ноября 2025 15:24

«Максимально приближен к портрету Барбары Радзивилл» – рассказываем о коллекции костюмов колледжа индустрии моды

Сохранить историко-культурное наследие – в Минской области подготовлено свыше 140 проектов зон охраны
07 марта 2025 13:52

Сохранить историко-культурное наследие – в Минской области подготовлено свыше 140 проектов зон охраны

В деревне Жиличи приступили к реконструкции дворцово-паркового ансамбля XIX века
02 февраля 2025 13:39

В деревне Жиличи приступили к реконструкции дворцово-паркового ансамбля XIX века

Старейшее деревянное здание Беларуси откроется после реконструкции
07 августа 2024 10:45

Старейшее деревянное здание Беларуси откроется после реконструкции

В Березино восстановят заброшенный дворец Потоцких
06 мая 2024 17:28

В Березино восстановят заброшенный дворец Потоцких

В Беларуси восстанавливают храм Святой Живоначальной Троицы. Рассказываем о его трагической судьбе
18 апреля 2024 17:26

В Беларуси восстанавливают храм Святой Живоначальной Троицы. Рассказываем о его трагической судьбе

В Чечерске реконструируют ратушу XVIII века
05 апреля 2024 06:55

В Чечерске реконструируют ратушу XVIII века