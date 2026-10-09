Новости по тегу #Историко-культурные ценности Беларуси

Первая категория присуждается лишь исключительным объектам, обладающим глобальной исторической, эстетической и документальной ценностью.
«Мы выстроили систему мониторинга иностранных антикварных аукционов, которая нам будет позволять вовремя отслеживать появление тех или иных предметов».
Туристическая жемчужина Беларуси – Августовский канал наводит лоск перед стартом судоходного сезона. На одном из исторических элементов, шлюзе «Домбровка», завершается ремонт, который длился с конца ноября.
Под конец войны, когда Италия перешла на сторону антигитлеровской коалиции, в концлагерь двумя этапами было доставлено около пяти тысяч итальянских солдат.
Национальная библиотека Беларуси хранит уникальные экземпляры Библии, дошедшие до нас сквозь века.
В мастерской Минского государственного колледжа индустрии моды студенты и педагоги создают произведения искусства с историей – костюмы белорусской знати.
В Минской области ведется активная работа по сохранению историко-культурного наследия. А в Год благоустройства объектам, которые представляют особую ценность для нашей страны, будет уделено особое внимание. Ведется масштабная работа.
Резиденцию в начале позапрошлого века для местного вельможи Игнатия Булгака построил архитектор Кароль Подчашинский. Учитывая уникальность объекта и его историческую ценность – восстановление усадьбы с элементами реставрации проводилось в четыре очереди и заняло несколько лет.
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