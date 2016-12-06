Как сэкономить на коммуналке 30% и где в Минске есть дом-гигантский термометр: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. В Минске одобрили комплекс мер по реализации пятилетней госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство»



Документ касается как совершенствования законодательства, так и расширения финансовой и имущественной поддержки, развития стартап-движения. Так, доля малого и среднего бизнеса в валовой добавленной стоимости Минска к 2020 году вырастет почти до 60%. Это в 2 раза больше, чем в предыдущем.

На 20%, а то и 30% смогут сэкономить минчане на коммуналке, благодаря консервации мусоропроводов



Предполагается, что за счет этого жировки полегчают уже с января 2017 года. Вопрос уменьшения тарифа уже одобрен в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. С этой же целью дома в столице строят тоже без мусоропроводов. Ведь расходы на их обслуживание обходятся гораздо дороже сбора вторичных ресурсов.

Фасады памятников архитектуры в Верхнем городе украсили таблички с изображением и описанием истории зданий



Туристы теперь могут познакомиться с историческим центром даже без экскурсовода. Заметить таблички можно на городской ратуше, монастыре, гостином дворе, церкви, доме масонов и других зданиях в историческом центре.

Самые крупные в городе новогодние украшения уже появились на Октябрьской площади



Начался монтаж полюбившихся минчанам и гостям столицы светящихся шаров. Также возвращаются и остальные праздничные элементы освещения около главной ёлки страны. Это – фигуры на мачтах в виде шаров и гирлянд.

Следить за перепадами зимней температуры теперь можно просто, проезжая мимо дома с термометром