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Как сэкономить на коммуналке 30% и где в Минске есть дом-гигантский термометр: новости «Большого города»

06 декабря 2016 19:49
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Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. 

В Минске одобрили комплекс мер по реализации пятилетней госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство»

Как сэкономить на коммуналке 30% и где в Минске есть дом-гигантский термометр: новости «Большого города»-1


Документ касается как совершенствования законодательства, так и расширения финансовой и имущественной поддержки, развития стартап-движения. Так, доля малого и среднего бизнеса в валовой добавленной стоимости Минска к 2020 году вырастет почти до 60%. Это в 2 раза больше, чем в предыдущем. 

На 20%, а то и 30% смогут сэкономить минчане на коммуналке, благодаря консервации мусоропроводов

Как сэкономить на коммуналке 30% и где в Минске есть дом-гигантский термометр: новости «Большого города»-4


Предполагается, что за счет этого жировки полегчают уже с января 2017 года. Вопрос уменьшения тарифа уже одобрен в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. С этой же целью дома в столице строят тоже без мусоропроводов. Ведь расходы на их обслуживание обходятся гораздо дороже сбора вторичных  ресурсов.     

Фасады памятников архитектуры в Верхнем городе украсили таблички с изображением и описанием истории зданий

Как сэкономить на коммуналке 30% и где в Минске есть дом-гигантский термометр: новости «Большого города»-7


Туристы теперь могут познакомиться с историческим центром даже без экскурсовода. Заметить таблички можно на городской ратуше, монастыре, гостином дворе, церкви, доме масонов и других зданиях в историческом центре.

Самые крупные в городе новогодние украшения уже появились на Октябрьской площади

Как сэкономить на коммуналке 30% и где в Минске есть дом-гигантский термометр: новости «Большого города»-10


Начался монтаж полюбившихся минчанам и гостям столицы светящихся шаров. Также возвращаются и остальные праздничные элементы освещения около главной ёлки страны. Это – фигуры на мачтах в виде шаров и гирлянд.

Следить за перепадами зимней температуры теперь можно просто, проезжая мимо дома с термометром

Как сэкономить на коммуналке 30% и где в Минске есть дом-гигантский термометр: новости «Большого города»-13


Уличный гаджет внушительных размеров сделал обычный дом в микрорайоне «Новая Боровая» настоящей достопримечательностью! Градусометр уже прослыл самым высоким в нашей стране. 40-метровый великан просматривается с Уручья, МКАД и даже с проспекта Независимости. Показатель погоды на улице энергосберегающий и работает как днём, так и ночью.  

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# общество # Социальная инфраструктура

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