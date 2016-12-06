Как сэкономить на коммуналке 30% и где в Минске есть дом-гигантский термометр: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю.
Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю.
Документ касается как совершенствования законодательства, так и расширения финансовой и имущественной поддержки, развития стартап-движения. Так, доля малого и среднего бизнеса в валовой добавленной стоимости Минска к 2020 году вырастет почти до 60%. Это в 2 раза больше, чем в предыдущем.
Предполагается, что за счет этого жировки полегчают уже с января 2017 года. Вопрос уменьшения тарифа уже одобрен в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. С этой же целью дома в столице строят тоже без мусоропроводов. Ведь расходы на их обслуживание обходятся гораздо дороже сбора вторичных ресурсов.
Туристы теперь могут познакомиться с историческим центром даже без экскурсовода. Заметить таблички можно на городской ратуше, монастыре, гостином дворе, церкви, доме масонов и других зданиях в историческом центре.
Начался монтаж полюбившихся минчанам и гостям столицы светящихся шаров. Также возвращаются и остальные праздничные элементы освещения около главной ёлки страны. Это – фигуры на мачтах в виде шаров и гирлянд.
Уличный гаджет внушительных размеров сделал обычный дом в микрорайоне «Новая Боровая» настоящей достопримечательностью! Градусометр уже прослыл самым высоким в нашей стране. 40-метровый великан просматривается с Уручья, МКАД и даже с проспекта Независимости. Показатель погоды на улице энергосберегающий и работает как днём, так и ночью.