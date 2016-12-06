Инвесторы в реконструкцию зданий Раковского предместья смогут оформить их в собственность

Новости Беларуси. Какие преференции предоставят вкладывающим деньги в восстановление зданий, рассказали в «Большом городе».

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

Если говорить о последовательности выполнения всех процессов, это, в первую очередь, после утверждения архитектурного проекта будет проведён аукцион данной территории и воссоздания элементов, реконструкции зданий. Это – беспрецедентное решение, которое было принято в соответствии с указом главы государства и позволяет нам привлекать туда инвестиции, вложения субъектов всех форм собственности для того, чтобы эти здания могли быть переданы в собственность. Поскольку вся наша предыдущая работа, как правило, строилась на привлечении бюджетных инвестиций. В первую очередь, городского бюджета и, отчасти, республиканского. А уже инвестиции привлекали, в основном, в аренду и позволяли арендатору вносить инвестиции за счёт своих технологий, за счёт своего оборудования технологического, каких-то интерьерных решений, которые шли в концепции с разработанным проектом. А в данном случае речь идёт о зданиях, о сооружениях, то есть, объекты, в целом, имеет право инвестор после реконструкции оформить в собственность.

Это – уникальное право, поэтому я очень надеюсь, что инвесторы сюда придут.

Во-первых, это – вложение инвестиций в историю, которой будет значимость и ценность увеличиваться только с годами. И, во-вторых, это – формирование передачи в собственность. Это – ещё одна ступень, которая должна быть основой для повышения интереса потенциальных инвесторов. Хотелось бы, чтобы это сложилось. Но это – первый этап. Далее же, при удачном поиске через аукцион этого инвестора, мы садимся с ним за стол, вырабатываем процедуру – разработать строительный проект на каждый локальный объект. И надеемся, что, при удачном стечении обстоятельств, строительное проектирование будет осуществляться параллельно с реконструкцией и воссозданием, строительством – это рубеж 2020 года. То есть, три года на реализацию такого грандиозного объекта – это сроки, конечно, такие… Любое время – оно обосновано, является желательным. Хотелось бы, чтобы это было реализовано в 2020 году.