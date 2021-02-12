Что делать, чтобы партия не стала карманной, и каким буфером может стать ВНС? Мнение Андрея Ланкина

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Андрей, вы участвовали в оппозиционном подходе к власти. Я без навешивания ярлыков, просто в данном случае вы представляете так называемую либеральную общественность, которая летом этого года – я свою точку зрения высказываю – пыталась участвовать в выборах. Когда не получилось, часть ваших сторонников радикализировалась и попыталась взять власть. Мы слышим о том, что у нас должна быть некая юридическая подкованность. Вы точно человек с высшим образованием. Люди, которые готовили эту кампанию, тоже точно с высшим образованием. Наверняка вы точно знали, что такое Конституция. Почему же тогда сделалась такая история, когда люди пошли нарушать закон, нарушать Конституцию?
Я просто к тому – успеем ли мы за год подготовить людей, когда мы не смогли подготовить за 26 лет?
Андрей Ланкин, руководитель оргкомитета по созданию политической партии «Демократический союз»:
Я думаю, одного года мало для такой работы, и предстоит достаточно серьезная, длительная работа по повышению уровня зрелости гражданских активностей и повышению уровня гражданской ответственности. В этом смысле я разделяю мнение главы государства о том, что необходимо повышать роль партий как институтов высказывания различных мнений общества. Сейчас, к сожалению, партии не обладают влиянием, достаточным для того, чтобы участвовать в управлении государством.
Кирилл Казаков:
А насколько вы сможете сделать так, чтобы партия не стала карманной?
Андрей Ланкин:
Есть несколько based practice, международных опытов для того, чтобы партии не стали карманными, не стали инструментом олигархов. Для этого, например, партии могут финансироваться за счет государства.
Читайте также:
Олег Гайдукевич: «Делом показать! А если не справимся, так зачем нужна такая партия?»
Президент Беларуси: «Надо более жёстко подойти к формированию партий»
Надежда Лазаревич: меру ответственности своей я как делегат понимаю полностью. Мы готовы выходить в виде партии
Кирилл Казаков:
Мы говорим о том, что у нас существует политически партийное поле, которое выдвигает в результате выборов некую партию, и выборы Президента проходят под эгидой этой партии, под флагом партии. После этого у нас появляется над зданием бело-красно-белый флаг, герб «Погоня», появляется какой-то радикальный документ, который будет являться Конституцией, и в этот момент вступает в силу тот самый закон, который регламентируется новой Конституцией, когда ВНС является над этим органом и говорит: «Ребята, нет, давайте-ка все открутите обратно».
Андрей Ланкин:
Я считаю, что Всенародное собрание может быть тем самым буфером, который предотвратит радикальные изменения в случае перехода власти от одной партии к другой.
Кирилл Казаков:
Это некая гарантия, правильно? Социальный договор, общественный.
Андрей Ланкин:
Это элемент баланса.
Алена Сырова, ведущая:
Андрей, вы следили за Всебелорусским народным собранием эти два дня? За выступлениями главы государства следили?
Андрей Ланкин:
Да.
Читайте также:
Сергей Сивец: изменения назрели именно применительно к четвертому разделу Конституции
Николай Щёкин: Конституция как инструмент, как формат отвечает сегодняшним требованиям. Не надо какой-то кардинальной реформы
Воскресенский: сформирована дорожная карта, и в конце этой карты как венец её реализации – конституционный референдум
Алена Сырова:
Что больше всего запомнилось? Какая-нибудь фраза, цитата.
Андрей Ланкин:
Больше всего запомнилась эмоциональная реакция Президента на выступление Жанны Казимировны Тарасевич, сопредседателя бизнес-союза предпринимателей и нанимателей. Мне как IT-предпринимателю была понятна ее точка зрения. Я пытался проанализировать речь Президента, она была достаточно длительной, и я нашел логику в его аргументах. Суть его сводилась к тому, что речь шла о зарплатах в конвертах. Логика его сводилась к тому, что если мы сейчас не исполняем законы, то никакие их изменения не дадут нам исполнительной дисциплины в будущем и эффекта, даже если мы эти законы изменим. Тут я с ним согласен.
Читайте также:
Николай Мартынов: у нас нет тех природных ископаемых, где могли бы появиться или появляться олигархи
Марина Ленчевская: надеюсь, на весенней сессии будет принят закон о защите персональных данных
«Это наше счастье, наше будущее». Отец четверых детей Алексей Талай рассказал о поддержке со стороны государства