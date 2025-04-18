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Участвовал во взятии Берлина и освобождении Праги. «Незабытые истории»

18 апреля 2025 12:30
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Историей своего прадедушки поделилась Ольга Кадовб.

Участвовал во взятии Берлина и освобождении Праги. «Незабытые истории»-1

Болтач Петр Иванович (1903-1990 гг.) родом из деревни Савичи Щучинского района Гродненской области. Был призван в ряды советской армии в 1944 году после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Воевал в звании рядового 16-й батареи 4-го дивизиона 49-й тяжелой минометной бригады 52-й армии 1-го украинского фронта с 15 декабря 1944 год.

Участвовал во взятии Берлина и освобождении Праги. «Незабытые истории»-3

Участвовал во взятии Берлина, освобождении Праги. За четкое и оперативное выполнение боевой задачи был награжден медалью за Боевые заслуги, также был награжден медалями за освобождение Праги, за взятие Берлина, за Победу в Великой Отечественной войне. В послевоенное время был награжден медалями к 20-летию, 30-летию и 40-летию Великой Победы, юбилейным значком к 25-летию Победы в Великой Отечественной войне, медалями к 60-летию и 70-летию советской армии. В мирное время прадедушка трудился полеводом в колхозе России (Щучинского района), был награжден медалью «Ветеран труда».

Наша большая семья гордится подвигом моего прадедушки.

# Великая Отечественная война

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