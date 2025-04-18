Как БРСМ готовится ко Дню Великой Победы? Узнали о значимых проектах

Владислав Ермакович, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь, командир строительного студенческого отряда «Доблесть»:

Не так давно узнал об этом отряде. Сидели с секретарем первички БРСМ, он мне говорит: не хочешь поработать в студенческом отряде на Национально-историческом музее? Я говорю, что это классная возможность, как я могу ее упустить? И, соответственно, уже в ближайший момент быстренько сформировали наш студенческий отряд вместе с ребятами из БНТУ. Уже с 12 числа, с дня Республиканского субботника мы приступили к деятельности. Набрались ребята быстро, потому что понимали, насколько это важный, значимый объект.

В целом, это интересный опыт работы, особенно для студентов Академии управления, ведь нам вместе с ребятами из БНТУ первыми доверили начинать эту стройку, так сказать, заложить первый камень, залить первый бетон, фундамент такого важного объекта.

Даниил Радюк, командир штаба трудовых дел БРСМ БНТУ:

Возникает большое чувство гордости за то, что мы прямо сейчас строим историю, что прямо сейчас на наших глазах происходят действия молодых людей, которые останутся потом надолго в нашей памяти, которые останутся потом надолго в памяти наших детей. И когда мы на Республиканском субботнике на территории этого будущего Национального музея сажали деревья, мы сажали это с чувством, что потом мы приведем сюда своих детей и будем рассказывать, вот это дерево посадил твой папа, вот это дерево тоже посадил твой папа. И я думаю, что именно таким образом будет передаваться дальше память от молодого поколения к будущему поколению.