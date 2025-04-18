Кто такие «дети-бумеранги» и как помочь своему ребёнку стать взрослым? Рассказал психолог медицинского центра «Нордин»
Современная жизнь сильно изменилась. Сегодня все чаще можно встретить молодежь, которая не готова брать ответственность за свои поступки. Неопределенность в карьере или сложное эмоциональное состояние заставляют юношей и девушек возвращаться в родительский дом. Если ваш взрослый ребенок вновь становится соседом по жилплощади, это повод задуматься.
Виктория Лопатик, психолог медицинского центра «Нордин»:
Появился такой термин, как «дети-бумеранги». Термин подразумевает взрослых детей от 18 до 34 лет. Эти дети при сложившихся ситуациях, как правило, возвращаются в родительский дом. Сегодня таких детей можно встретить достаточно много, и в современной психологии выделяют «мамони» – это маменькины сыночки, как правило, непрошедшие сепарацию, и «бабачони» – это недоросли, так называемые взрослые люди, которые не хотят развиваться и также сепарироваться.
Дети-бумеранги, как правило, испытывают стресс, тревогу и даже чувство неудачи, когда не могут самостоятельно построить свою жизнь. Возвращение в родительский дом может восприниматься как шаг назад, что приводит к конфликтам и недопониманию. Родители, с другой стороны, могут испытывать смешанные чувства: от радости, что их ребенок рядом, до разочарования из-за того, что он не смог встать на ноги.
Виктория Лопатик:
Нерешенные социальные и возрастные задачи могут приводить к таким факторам, как одиночество, депрессия, тревожное расстройство. Поэтому необходимо, чтобы родители и дети прошли путь сепарации. Рекомендуется после завершения процесса обучения в вузе либо в среднем учебном заведении проживание отдельно от родителей.
Длительное проживание с родителями может снизить мотивацию к самостоятельной жизни и ответственности. Дети могут привыкнуть к удобству и привычной заботе, что иногда затрудняет процесс взросления. Ключевой фактор успешной адаптации детей-бумерангов – открытость и готовность к диалогу в семье. Важно, чтобы обе стороны могли делиться своими переживаниями и находить компромиссы.
Виктория Лопатик:
Родителям важно выставить границы для своего ребенка. Вы можете обозначить сами интервал. Это может быть от двух месяцев до полугода. Это может вызвать негатив со стороны взрослого ребенка, но необходимо перебороть эти эмоции, быть терпимым, понимая, что ребенок будет в дальнейшем самостоятельно решать свои задачи.
Постарайтесь не просто отпустить своего ребенка во взрослую жизнь, но и помочь ему стать независимой и самодостаточной личностью, способной справляться с жизненными вызовами.
Виктория Лопатик:
Не стоит оказывать финансовую поддержку, поскольку ребенку необходимо самому брать ответственность на себя и решать вопросы, которые предъявляет ему жизнь. Родители также могут оказывать эмоциональную поддержку своим взрослым детям на расстоянии, если им она потребуется, тем самым проявляя уверенность, у ребенка повысится самооценка, он начнет действовать сам.
*На правах рекламы.