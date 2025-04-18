Кто такие «дети-бумеранги» и как помочь своему ребёнку стать взрослым? Рассказал психолог медицинского центра «Нордин»

Современная жизнь сильно изменилась. Сегодня все чаще можно встретить молодежь, которая не готова брать ответственность за свои поступки. Неопределенность в карьере или сложное эмоциональное состояние заставляют юношей и девушек возвращаться в родительский дом. Если ваш взрослый ребенок вновь становится соседом по жилплощади, это повод задуматься.

Виктория Лопатик, психолог медицинского центра «Нордин»:

Появился такой термин, как «дети-бумеранги». Термин подразумевает взрослых детей от 18 до 34 лет. Эти дети при сложившихся ситуациях, как правило, возвращаются в родительский дом. Сегодня таких детей можно встретить достаточно много, и в современной психологии выделяют «мамони» – это маменькины сыночки, как правило, непрошедшие сепарацию, и «бабачони» – это недоросли, так называемые взрослые люди, которые не хотят развиваться и также сепарироваться.



Дети-бумеранги, как правило, испытывают стресс, тревогу и даже чувство неудачи, когда не могут самостоятельно построить свою жизнь. Возвращение в родительский дом может восприниматься как шаг назад, что приводит к конфликтам и недопониманию. Родители, с другой стороны, могут испытывать смешанные чувства: от радости, что их ребенок рядом, до разочарования из-за того, что он не смог встать на ноги. Виктория Лопатик:

Нерешенные социальные и возрастные задачи могут приводить к таким факторам, как одиночество, депрессия, тревожное расстройство. Поэтому необходимо, чтобы родители и дети прошли путь сепарации. Рекомендуется после завершения процесса обучения в вузе либо в среднем учебном заведении проживание отдельно от родителей.