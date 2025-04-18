В республиканском субботнике 12 апреля приняли участие свыше 2,36 млн человек

В республиканском субботнике, который состоялся 12 апреля текущего года, приняли участие 2 361,1 тысяч человек, информирует Белстат.

Сообщается, что начислено денежных средств для перечисления – 18 549,4 тыс. рублей, что на 17,1 % больше, чем в 2024 году. Собранные средства будут направлены на строительство Национального исторического музея.

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