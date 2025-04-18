Прямой эфир

В республиканском субботнике 12 апреля приняли участие свыше 2,36 млн человек

18 апреля 2025 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В республиканском субботнике, который состоялся 12 апреля текущего года, приняли участие 2 361,1 тысяч человек, информирует Белстат.

Сообщается, что начислено денежных средств для перечисления – 18 549,4 тыс. рублей, что на 17,1 % больше, чем в 2024 году. Собранные средства будут направлены на строительство Национального исторического музея.

В Беларуси прошёл субботник. Собрали яркие моменты трудового дня

Капсула времени, аллея саженцев и доклад о ходе строительства музея! Узнали, как провёл субботник Президент

На Западе позавидуют этому! Как прошёл Республиканский субботник в регионах?

Другие новости рубрики

Все новости
Кто такие «дети-бумеранги» и как помочь своему ребёнку стать взрослым? Рассказал психолог медицинского центра «Нордин»
18 апреля 2025 11:31

Кто такие «дети-бумеранги» и как помочь своему ребёнку стать взрослым? Рассказал психолог медицинского центра «Нордин»

Как БРСМ готовится ко Дню Великой Победы? Узнали о значимых проектах
18 апреля 2025 11:07

Как БРСМ готовится ко Дню Великой Победы? Узнали о значимых проектах

Знамя Победы на белорусской технике! Аграрии Гродненской области запустили флешмоб
18 апреля 2025 11:04

Знамя Победы на белорусской технике! Аграрии Гродненской области запустили флешмоб