Марина Ленчевская: надеюсь, на весенней сессии будет принят закон о защите персональных данных

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Сегодня Президент сказал о том, что изменения в Конституции понятия нейтралитета будут возможны только после того, когда произойдут изменения в понятии национальной безопасности. Что конкретно Президент имел в виду?

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я не думаю, что понятие национальной безопасности будет изменено. Национальная безопасность она и есть национальная безопасность. Но появляются новые вызовы, новые угрозы, и есть определенный перечень индикаторов, благодаря которым мы можем посмотреть, насколько обеспечена эта национальная безопасность.

Кирилл Казаков:

После августа появится какая-то строчка о том, каким образом мы должны защищаться в том же информационном мире?

Марина Ленчевская:

Я думаю, что не только в саму концепцию, но и в ряд законов будут внесены определенные изменения. Возвращаясь к вопросу, который был задан Юлии насчет буллинга, – сегодня мы готовим. Он, в принципе, уже готов, я надеюсь, что на весенней сессии этот закон будет принят. Это закон о защите личных персональных данных. Параллельно сегодня есть административная ответственность за незаконное распространение таких данных. Предлагаем вносить изменения и в Уголовный кодекс. Если кто-то незаконно предоставил чьи-то личные персональные данные и эти действия повлекли вред здоровью или имуществу, то возникает уголовная ответственность. Нечего миндальничать – если с нами пытаются играть по таким правилам, то мы ответим достаточно достойно.