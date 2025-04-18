Еще 90 дней. Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине

Лидер Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней, до 6 августа. Об этом пишет РИА Новости.

Режим военного положения действует с февраля 2022 года, и выезд за пределы страны запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от службы предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.