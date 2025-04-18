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Еще 90 дней. Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине

18 апреля 2025 12:15
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Лидер Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней, до 6 августа. Об этом пишет РИА Новости.

Еще 90 дней. Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине-1

Фото: pinterest

Режим военного положения действует с февраля 2022 года, и выезд за пределы страны запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от службы предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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