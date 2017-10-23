Чего ждать от парней Горди Дуайера? Анализируем выступление ХК «Динамо» в КХЛ

Новости Беларуси. Наш представитель в Континентальной хоккейной лиге – минское «Динамо» – на неделе праздновало победу над «Торпедо», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. После небольшой паузы дружина Горди Дуайера отправилась на выезд: сначала – на подмосковный «Подольск» к «Витязю».

Мы воспользовались перерывом в календаре, чтобы подвести промежуточные итоги выступления «Динамо» в одной из сильнейших лиг мира.

Дебют динамовцы провалили – таков краткий итог начала чемпионата для минчан. 6 подряд поигранных поединков отбросили «зубров» в «подвал» Западной конференции. К тому же, парни Горди Дуайера очень часто нарушали правила и по заработанному штрафному времени по праву заняли первую строчку в листе статистики.

Первая победа в сезоне пришла к «зубрам» лишь на 3-й неделе, поверженным был клуб из Сочи. Тренерский штаб внес коррективы в игру. И это дало свой результат. Кстати, в матче против Сочи первый дубль в сезоне оформил нападающий Джастин Фонтейн.

На 4-й неделе во всей красе предстал перед минскими болельщиками новичок команды – Джек Скилле. Форвард сотворил гол-шедевр. Первый поединок в КХЛ, второй бросок – и гол. К слову, Скилле пришел на смену одному из лидеров Робу Клинкхаммеру.

13 сентября «Динамо» поднялось в зону плей-офф. А голкипер «Динамо» Юнас Энрот возглавил реестр вратарей по количеству «сухих» матчей. На счету скандинава 3 «шатаута» – и это лучший показатель в лиге.

Домашний матч 17 сентября против магнитогорского «Металлурга» болельщики запомнят надолго. По крайней мере, один из них – 7-летний Паша.

После двух периодов зубры уступали – 0:3, не на шутку расстроенного юного болельщика показали на большом экране – вдохновленные «зубры» в итоге вырвали победу – 5:3. А верный фанат получил два сезонных абонемента и динамовскую атрибутику.

6-я игровая неделя регулярного чемпионата. Свою первую шайбу в КХЛ забрасывает 20-летний Дмитрий Буйницкий. Несмотря на неплохие показатели, менее чем через месяц его отправляют в фарм-клуб.

7-я игровая неделя подарила болельщикам отличные матчи и море положительных эмоций. «Динамо» дважды переиграло одноклубников из Москвы, к слову, одного из фаворитов Континентальной хоккейной лиги. А в первом матче динамовский «ветеран» Александр Кулаков забросил свою 50-ю шайбу в КХЛ!

Лучшим голкипером 8-й игровой недели в лиге был признан вратарь «Динамо-Минск» Юнас Энрот. Голкипер белорусского клуба отразил почти 96% бросков по своим воротам.

У хоккейного «Динамо» появился живой талисман – зубр Барон из минского зоопарка. Об этом объявили 14 октября. Пока о принадлежности Барона динамовской семье говорит только скромная табличка у вольера. Но вскоре клуб собирается оформить весь дом зубра в динамовском стиле.