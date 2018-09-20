В Беларуси планируют открыть кампус одного из ведущих китайских университетов

Новости Беларуси. Об активизации отношений между Беларусью и Китаем 20 сентября шла речь в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, увеличились поставки белорусской сельхозпродукции в КНР.

Кроме того, мы активно задействуем контейнерные железнодорожные составы, которые возвращаются из Европы в Китай через Беларусь. В 2019 году партнеры даже намерены совместно провести Год образования. В перспективе в нашей стране откроется кампус одного из ведущих китайских университетов.

Беларусь и Китай стали «железными братьями». Александр Лукашенко об отношениях двух стран