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Президент Беларуси находится в Сочи с рабочим визитом

20 сентября 2018 13:34
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Новости Беларуси. Президент Беларуси с рабочим визитом направился в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси находится в Сочи с рабочим визитом-1

Планируется, что 21 сентября в Сочи состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне. Также будут участвовать члены правительства двух стран. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин также проведут встречу в формате один на один.

На повестке дня – актуальные вопросы взаимодействия, в том числе в нефтегазовой сфере, в сельском хозяйстве, промышленности, торгово-экономическом и финансовом сотрудничестве.

Президент Беларуси находится в Сочи с рабочим визитом-4

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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