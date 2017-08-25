«Главное, уважаемые друзья, это болельщики, которые приходят на ваши игры»: Президент Беларуси на встрече с хоккеистами

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил четко урегулировать вопрос денежных выплат спортсменам и тренерам с привязкой к конкретному результату. Об этом глава государства заявил 25 августа на встрече с игроками и тренерским составом хоккейного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко мотивирует игроков на зрелищный и результативный хоккей. Это азартный и массовый вид спорта, который в нашей стране поддерживают на государственном уровне. Но дело не столько в деньгах, сколько в ожиданиях болельщиков. Любителей хоккея в нашей стране много. Ледовые арены, где проходят игры, никогда не пустуют. Чтобы команда играла слаженно, найти общий язык нужно еще до выхода на лед.

В первую очередь, должна быть дисциплина – уверен Президент, но важные решения принимаются коллективно. В то же время чиновники и функционеры не должны вмешиваться в спортивный процесс. Их задача – решать в первую очередь организационные вопросы. Это принципиальное требование государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На этот вид спорта мы тратим немалые деньги. Самые большие деньги мы тратим на содержание хоккейной команды «Динамо». Насколько я понимаю, что спонсоры динамовского клуба и команды «Динамо» из частников, которые готовы из своего кармана платить деньги – это мизер. В основном, это государственные деньги. И мы сейчас определяемся, где найти те деньги, чтобы содержать достойно команду, чтобы не было повторения конца прошлого сезона, что не всем вовремя смогли выплатить заработную плату.

Не главное здесь деньги. Главное, уважаемые друзья, это люди, болельщики, которые приходят на ваши игры. Я думаю, вам тоже не надо рассказывать, с каким настроением они уходят, когда вы проигрываете. А еще хуже, когда вы не показываете нормальной игры, когда вы выходите на лед для того, чтобы покататься, размяться, может, в хоккей поиграть. Но вы не боретесь. А я часто говорю спортсменам: «Сегодня спорт – это не борьба. Сегодня спорт – это война». Война, которая из чисто спортивной приобрела характер политической – большой политики. И вы тоже, хотите вы этого или нет (я бы тоже очень не хотел), но вы становитесь очень сильными политическими игроками. Вот это главное, что я хотел донести до вас. И я бы вас очень просил, чтобы вы ценили настроения, ту боль, которую переживают ваши фанаты настоящие, болельщики, когда вы плохо играете. Я смотрел ваше интервью накануне – ведущих наших, как это говорят, спортсменов. Они много говорили о зрителях и звали их на трибуны. Помните? У нас рекордное всегда число зрителей приходит на трибуны. И если вы хорошо играете, то мы не можем вместить даже десятой доли тех зрителей на «Минск-Арене», которая хотела бы на вас смотреть. Я хочу, чтобы вы это всегда помнили. Люди, люди, люди – это главное. Александр Лукашенко оценил и результаты выступлений команды. Александр Лукашенко: Основные контракты и зарплаты будут в «Динамо» и национальной сборной (подробности). Хоккеисты «Динамо-Минск» стартовали в этом сезоне, мягко говоря, не очень удачно. Они потерпели серьезное поражение от финской команды. Это можно объяснить: состав был сформирован недавно, команда еще не успела сыграться. Игроки чувствовали себя на льду неуверенно, а психологический настрой решает многое. Главный тренер «Динамо-Минск» настроен исправить ситуацию.

Горди Дуайер, главный тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

По-прежнему у нас только начало сезона. У нас все будет лучше, и цель остается, конечно же, быть участником стадии плей-офф.