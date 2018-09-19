Нападающий Бо Беннетт покинул минское «Динамо»

Напомним, что обладатель Кубка Стэнли в 2016 году в составе «Питтсбург Пингвинз» пришел в минскую команду этим летом, и тренерский корпус видел в нем одного из основных форвардов, но в дебюте сезона канадец сумел заработать лишь один ассистентский балл.