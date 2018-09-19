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Нападающий Бо Беннетт покинул минское «Динамо»

19 сентября 2018 09:50
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Новости Беларуси. Тем временем стало известно, что нападающий Бо Беннетт покинул стан зубров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Нападающий Бо Беннетт покинул минское «Динамо»-1

Напомним, что обладатель Кубка Стэнли в 2016 году в составе «Питтсбург Пингвинз» пришел в минскую команду этим летом, и тренерский корпус видел в нем одного из основных форвардов, но в дебюте сезона канадец сумел заработать лишь один ассистентский балл.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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