Китаец Лон Вэнь Суэчьжень осуществил мечту стать белорусским фермером

В Воложинском районе, недалеко от Ракова, уютно расположилась тихая белорусская деревня Пряльники. Поговаривают, что природа здесь особенно красива. Стройные берёзы, воздушные облака и бесконечные поля делают жителей Пряльников улыбчивыми и трудолюбивыми. Магическое очарование белорусской природы три года назад почувствовал и гражданин Китая по имени Лон. Оставив городскую суету, парень переехал в деревню и занялся фермерским хозяйством. Каждый свой день Лон начинает с традиционного обхода владений.

Любовь к сельскому хозяйству у Лона с детства. Однако отец не разрешал парню заниматься любимым делом. Только оказавшись в Беларуси, Лон почувствовал, что сможет осуществить мечту. Получив необходимые знания в аграрно-техническом ВУЗе, парень взялся за дело. С того момента прошло три года и можно с уверенностью сказать, что руководить хозяйством у Лона получается. Фермер делает ставку на чеснок и в ближайшем будущем планирует наладить поставки даже в Германию.

В команде фермера несколько человек. Отношения между ними очень тёплые: работники всегда друг другу помогают делом и словом. Валерий уже год трудится с Лоном, за это время он стал правой рукой иностранного фермера.

Лон не только простой, но ещё и очень добрый парень. Часть урожая он отдаёт дому-интернату для инвалидов и пенсионеров. Помогать – у Лона в крови: так воспитали родители.

Очень важно быть чистым душой, любить родную землю и людей, которые на ней трудятся. Не забывайте свои корни, ведь все мы родом из деревни.