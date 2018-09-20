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Академии наук стран СНГ планируют реализовывать совместные проекты в сфере экономики и экологии

20 сентября 2018 12:58
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Новости Беларуси. В НАН Беларуси проходит юбилейная сессия Международной ассоциации академий наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она посвящена 25-летию интеграционного объединения.

Академии наук стран СНГ планируют реализовывать совместные проекты в сфере экономики и экологии-1

В рамках встречи обсуждается ряд документов. Они направлены на совершенствование деятельности ассоциации, а также на сближение позиций академий наук и их совместных проектов. По итогам сессии будет принята резолюция.

Академии наук стран СНГ планируют реализовывать совместные проекты в сфере экономики и экологии-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Мы полагаем, что мы должны встречаться чаще, реализовывать совместные проекты в целях развития экономики стран СНГ, членов ассоциации, а также по наиболее актуальным проблемам: таким, как природопользование, климат, продовольственная и экономическая безопасность, развитие электротранспорта, энергетики, материаловедения и так далее.

Международная ассоциация академий наук создали 25 лет назад в Киеве. С 2017 года Беларусь является базой объединения. Интерес к организации проявляет всё больше ученых со всего мира.

# Белорусская наука # общество # Владимир Гусаков # Фотофакт

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