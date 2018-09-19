КХЛ. Минское «Динамо» победило «Локомотив»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» в статусе аутсайдера западной конференции отправилось на очередной матч чемпионата КХЛ в гости к ярославскому «Локомотиву», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К этому поединку команды подошли с зеркальными показателями. В активе железнодорожников значились пять побед после шести матчей.

У динамовцев – всего одна победа и также в шести проведенных играх. Хозяева льда выдали ударный первый период. И хоть забросили лишь раз, имели подавляющее преимущество. В начале второй 20-минутки новичок зубров Казионов восстановил паритет. А на 29-ой минуте Уиркош вывел «Динамо» вперед. Эта шайба оказалась победной.