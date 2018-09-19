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КХЛ. Минское «Динамо» победило «Локомотив»

19 сентября 2018 07:19
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» в статусе аутсайдера западной конференции отправилось на очередной матч чемпионата КХЛ в гости к ярославскому «Локомотиву», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

КХЛ. Минское «Динамо» победило «Локомотив»-1

К этому поединку команды подошли с зеркальными показателями. В активе железнодорожников значились пять побед после шести матчей.

КХЛ. Минское «Динамо» победило «Локомотив»-4

У динамовцев – всего одна победа и также в шести проведенных играх. Хозяева льда выдали ударный первый период. И хоть забросили лишь раз, имели подавляющее преимущество. В начале второй 20-минутки новичок зубров Казионов восстановил паритет. А на 29-ой минуте Уиркош вывел «Динамо» вперед. Эта шайба оказалась победной.

КХЛ. Минское «Динамо» победило «Локомотив»-7

2:1 победа команды Горди Дуайера. 20 сентября зубры продолжат выездную серию матчем с «Северсталью».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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