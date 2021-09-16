Члены Совета Республики приедут 22 сентября в Брестскую область. Как записаться на приём?

Новости Беларуси. Депутаты и сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как одна из форм – выездные приемы. Уже на следующей неделе в среду, 22 сентября, члены Совета Республики отправятся в Брестскую область.

Председателя Совета Республики Наталью Кочанову 22 сентября ждут в Ляховичском районном исполкоме, ее заместитель Анатолий Исаченко примет граждан в Ивацевичах, Сергей Сивец ответит на вопросы жителей Ганцевичей. Председатель Постоянной комиссии Михаил Русый будет вести прием в Каменецком райисполкоме.

Сенатор Татьяна Рунец пообщается с людьми в Брестском районном исполнительном комитете. Александр Карпицкий – в Брестском городском исполкоме, Виктор Лискович – в Кобрине, Сергей Рачков – в Лунинце.