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Члены Совета Республики приедут 22 сентября в Брестскую область. Как записаться на приём?

16 сентября 2021 16:38
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Новости Беларуси. Депутаты и сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как одна из форм – выездные приемы. Уже на следующей неделе в среду, 22 сентября, члены Совета Республики отправятся в Брестскую область.

Члены Совета Республики приедут 22 сентября в Брестскую область. Как записаться на приём?-1

Председателя Совета Республики Наталью Кочанову 22 сентября ждут в Ляховичском районном исполкоме, ее заместитель Анатолий Исаченко примет граждан в Ивацевичах, Сергей Сивец ответит на вопросы жителей Ганцевичей. Председатель Постоянной комиссии Михаил Русый будет вести прием в Каменецком райисполкоме.

Члены Совета Республики приедут 22 сентября в Брестскую область. Как записаться на приём?-4

Сенатор Татьяна Рунец пообщается с людьми в Брестском районном исполнительном комитете. Александр Карпицкий – в Брестском городском исполкоме, Виктор Лискович – в Кобрине, Сергей Рачков – в Лунинце.

Члены Совета Республики приедут 22 сентября в Брестскую область. Как записаться на приём?-7

Также приемы граждан проведут Григорий Протосовицкий – его ждут в Столинском райисполкоме, сенаторы Василий Маркевич, Ирина Сачковская, Тамара Шатликова, Анатолий Шолтанюк. Предварительная запись осуществляется 16, 17 и 20 сентября с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Анатолий Исаченко # Сергей Сивец # Михаил Русый # Татьяна Рунец # Александр Карпицкий # Виктор Лискович # Сергей Рачков # Григорий Протосовицкий # Василий Маркевич # Ирина Сачковская # Тамара Шатликова # Анатолий Шолтанюк # Фотофакт

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