В Бобруйске готовится к запуску новая линия сортировки пиломатериалов
Расширение ассортимента и наращивание экспорта. В Бобруйске готовится к запуску новая современная линия сортировки пиломатериалов. Это второй этап реализации программы в рамках инициативы «Один район – один проект». Первый высокотехнологичный комплекс лесопиления ввели эксплуатацию в марте 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На предприятии установили оборудование ведущих производителей, в том числе 3D-сканер для сортировки древесины с точностью до одного миллиметра. Это позволяет производить пиломатериалы практически любой ширины и диаметра. Такая продукция востребована на внутреннем рынке и за рубежом. В апреле уже отгрузили первую партию в Азербайджан. Есть договоренности о поставках в Китай и Таджикистан. Прорабатывают и другие направления.
Виктор Лужковский, директор предприятия по деревообработке:
Целью создания нашего предприятия является получение высокоэффективного, экспортоориентированного деревообрабатывающего производства с получением максимального полезного выхода и рационального комплексного использования древесины. На данном этапе мощность завода – 200 тысяч метров кубических лесоматериалов с получением 100 тысяч метров кубических готовой продукции. У нас есть возможность увеличить объем производства до 400 тысяч – в два раза.
Возможности высокоэффективного производства оценил премьер-министр Беларуси. Александр Турчин поставил задачу руководству предприятия – проработать переход на отечественные компоненты. А облисполкому – увеличить потребление местных видов топлива.