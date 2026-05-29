В Бобруйске готовится к запуску новая линия сортировки пиломатериалов

Расширение ассортимента и наращивание экспорта. В Бобруйске готовится к запуску новая современная линия сортировки пиломатериалов. Это второй этап реализации программы в рамках инициативы «Один район – один проект». Первый высокотехнологичный комплекс лесопиления ввели эксплуатацию в марте 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На предприятии установили оборудование ведущих производителей, в том числе 3D-сканер для сортировки древесины с точностью до одного миллиметра. Это позволяет производить пиломатериалы практически любой ширины и диаметра. Такая продукция востребована на внутреннем рынке и за рубежом. В апреле уже отгрузили первую партию в Азербайджан. Есть договоренности о поставках в Китай и Таджикистан. Прорабатывают и другие направления.