Лукашенко указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике ЕАЭС
Главные новости сегодня, 29 мая, приходят из Астаны. В столице Казахстана завершилось заседание Высшего Евразийского экономического Совета. Главы государств-участников ЕАЭС Союза поддержали совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках интеграционного объединения. В своем выступлении Александр Лукашенко подчеркнул: за 12 лет интеграции Союз накопил огромный потенциал, однако время деклараций прошло – сейчас необходимы конкретные результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский лидер заявил, что люди и бизнес-сообщество в каждой из стран «пятерки» должны на себе почувствовать реальную выгоду от совместных промышленных проектов, единых цифровых рынков и отсутствия бюрократических барьеров во взаимной торговле. На заседании Высшего совета Александр Лукашенко обозначил четыре фундаментальных шага, которые необходимы для реального, а не бумажного суверенитета стран-участниц.
Главными драйверами Союза Президент Беларуси видит реальный промышленный рост и масштабные кооперационные проекты. По мнению Александра Лукашенко, именно совместные заводы и качественная продукция должны стать для простых граждан понятным символом евразийской интеграции.
Макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни – Лукашенко назвал базовые цели ЕАЭС.
Вместе с тем белорусский лидер обозначил и системные проблемы, которые мешают объединению двигаться вперед. Александр Лукашенко обратил внимание коллег на пробуксовку в промышленной политике. По мнению Президента, вместо масштабных совместных проектов страны Союза нередко создают дублирующие производства, а затем закрывают свои рынки утильсборами и барьерами. Исправлять эту ситуацию Минск предлагает через реальную кооперацию, в том числе в агросекторе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает, и Евразийской экономической комиссии, всем нам надо эту ситуацию исправлять. Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб и эффект пока незначительные. Не можем найти достойные союзные проекты. Одновременно создаем дублирующие производства, а потом их друг от друга всеми силами защищаем. В том числе создавая барьеры, которые противоречат не только принятым нами решениям, но и духу образования нашего Союза.
Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие компонентной базы. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем, о каком Союзе можно говорить?
Сегодня мы подписываем протокол о внесении изменений в договор в части распространения мер финансового содействия на кооперационные проекты в агропромышленном комплексе. Продукция таких совместных проектов должна стать для простых граждан зримым воплощением евразийской интеграции и стимулировать рост наших экономик.