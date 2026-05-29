Лукашенко указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике ЕАЭС

Главные новости сегодня, 29 мая, приходят из Астаны. В столице Казахстана завершилось заседание Высшего Евразийского экономического Совета. Главы государств-участников ЕАЭС Союза поддержали совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках интеграционного объединения. В своем выступлении Александр Лукашенко подчеркнул: за 12 лет интеграции Союз накопил огромный потенциал, однако время деклараций прошло – сейчас необходимы конкретные результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер заявил, что люди и бизнес-сообщество в каждой из стран «пятерки» должны на себе почувствовать реальную выгоду от совместных промышленных проектов, единых цифровых рынков и отсутствия бюрократических барьеров во взаимной торговле. На заседании Высшего совета Александр Лукашенко обозначил четыре фундаментальных шага, которые необходимы для реального, а не бумажного суверенитета стран-участниц. Главными драйверами Союза Президент Беларуси видит реальный промышленный рост и масштабные кооперационные проекты. По мнению Александра Лукашенко, именно совместные заводы и качественная продукция должны стать для простых граждан понятным символом евразийской интеграции. Макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни – Лукашенко назвал базовые цели ЕАЭС.

Вместе с тем белорусский лидер обозначил и системные проблемы, которые мешают объединению двигаться вперед. Александр Лукашенко обратил внимание коллег на пробуксовку в промышленной политике. По мнению Президента, вместо масштабных совместных проектов страны Союза нередко создают дублирующие производства, а затем закрывают свои рынки утильсборами и барьерами. Исправлять эту ситуацию Минск предлагает через реальную кооперацию, в том числе в агросекторе.