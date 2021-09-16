В Могилёве установили скульптуру василька ко Дню народного единства

Новости Беларуси. Площадь Народного единства появится в Могилеве. Уже завтра, 17 сентября, в центре города торжественно откроют памятный знак, который станет ее главным символом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скульптура 16 сентября покинула мастерскую, и установкой гранитного василька с белорусским орнаментом занимаются с самого утра. Автор памятного знака – могилевский скульптор Александр Миньков. Работа, от эскиза до воплощения, заняла у него месяц, и последние дни скульптору приходилось работать даже ночью. А вот идея, что может отражать единство белорусского народа, родилась без творческих мук, почти мгновенно.

Александр Миньков, скульптор:

Работать было несложно, потому что я сам родом из Беларуси. Это моя радзiма, поэтому ассоциации с родиной – это у меня всегда был василек. Василек – это же и солнце. И всегда, когда смотришь на белорусское поле, на то же жито, всегда там василечки присутствуют.