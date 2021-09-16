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В Могилёве установили скульптуру василька ко Дню народного единства

16 сентября 2021 16:13
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Новости Беларуси. Площадь Народного единства появится в Могилеве. Уже завтра, 17 сентября, в центре города торжественно откроют памятный знак, который станет ее главным символом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве установили скульптуру василька ко Дню народного единства-1

Скульптура 16 сентября покинула мастерскую, и установкой гранитного василька с белорусским орнаментом занимаются с самого утра. Автор памятного знака – могилевский скульптор Александр Миньков. Работа, от эскиза до воплощения, заняла у него месяц, и последние дни скульптору приходилось работать даже ночью. А вот идея, что может отражать единство белорусского народа, родилась без творческих мук, почти мгновенно.

В Могилёве установили скульптуру василька ко Дню народного единства-4

Александр Миньков, скульптор:
Работать было несложно, потому что я сам родом из Беларуси. Это моя радзiма, поэтому ассоциации с родиной это у меня всегда был василек. Василек это же и солнце. И всегда, когда смотришь на белорусское поле, на то же жито, всегда там василечки присутствуют.

В Могилёве установили скульптуру василька ко Дню народного единства-7

Скульптура выполнена из мансуровского гранита, который доставили в Могилев с Урала. Такой камень автор выбрал неспроста, по его мнению, он такой же светлый, как белорусский народ, и очень гармонично вписывается в общую композицию.

# Год народного единства # общество # Александр Миньков # Фотофакт

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