«Учитывать интересы детей надо во вторую очередь». Неожиданный совет от психолога при разводе

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Стоит ли сохранять семью исключительно ради детей? Мне хотелось бы услышать мнение даже не только психолога, а всех гостей.

Ольга Маевская, адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов:

Однозначно, не стоит. Наверное, самое главное искусство – это вовремя расторгнуть брак, если семья распалась. Потому что как юрист я могу сказать, что наличие брака порождает очень много юридических последствий. И если стороны не живут совместно, не ведут совместное хозяйство, то эти отношения нужно цивилизованно прекратить. Да, через органы ЗАГС, если есть такая возможность, обратиться к медиатору. Но уже сам факт расторжения брака имеет юридическое значение и порождает определенные последствия. И дальше можно цивилизованно решать вопросы: заключать соглашения о детях, обращаться к медиаторам, решать вопросы с имуществом. Но какая-то точка и какая-то определенность должна быть. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Как помочь детям? Взрослые договариваются – как детей подготовить?

Екатерина Заленская, медиатор:

Дети будут счастливы тогда, когда будут видеть, что счастливы их родители, вместе или нет. Но если они будут видеть, что все хорошо… То есть если они будут видеть постоянные скандалы в одном доме или в разных домах – детям ничего хорошего от этого не будет. А вот если они будут понимать, что, как бы там ни было, в одном доме или не в одном доме, но родители счастливы, каждый сам по себе, даже если так случилось, то рано или поздно, точнее, побыстрее этот процесс пройдет, детям будет комфортнее. Андрей Туровец, директор центра семейной психологии:

Мы немножечко опять заговорили об общих вещах. Это красивые фразы, это все правильно, но поймите, дети – это разные совершенно дети, в зависимости от возраста. Маленький ребенок, младенец грудной, или это пятилетка, или это восьмилетний ребенок, или это старшеклассник, или уже почти взрослый человек. Там необходимы различные способы, методы и подходы. Нельзя это все свалить в кучу. Елена Кругликова:

Какие советы можете дать родителям?