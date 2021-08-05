Член комиссии о выборах 9 августа: очередь около тысячи человек, и тот, кто в кабинке, стоит 5-30 минут

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». В столице сотни участков для голосования, а скопление избирателей – лишь на нескольких. Уже потом аналитики отметят: в августе резко выросло число желающих зарегистрироваться на территории именно этих участков для голосования.

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:

В доме появились люди определенного какого-то поведения, они мне не нравились. Они не ездили на работу, передвигались по городу, уезжали и приезжали на такси, они не здоровались в лифте.

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):

Вдруг появились люди, которые до этого там не были учтены, а у нас, я считаю, очень сильная система учета избирателей. Может их появиться плюс-минус несколько, но не десятками и не сотнями.

Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:

Люди, которые приехали и вдруг зарегистрировались в Минске, никого не информируя, они тоже все пришли, тем самым не дав комиссии завершить свою работу вовремя.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

После семи часов вечера Наталье Ивановне Кочановой стали поступать звонки, преимущественно из Минска, из разных районов, с такими, естественно, тревожными сигналами. Начали звучать голоса, что «мы не успеваем проголосовать и нам не дают проголосовать». Это была, как мы сейчас понимаем, подготовленная претензия, что «мы хотели проголосовать, но нам не дали». В регионах ситуация похожая.

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:

Начинались уже эти волнения – «нам не дали реализовать право голосования».

Ольга Шпилевская, директор национального представительства телекомпании «МИР» в Беларуси:

Там были люди, которые были настроены на то, чтобы не прийти проголосовать, а прийти туда ради толпы и ради того, чтобы изначально высказать свое недовольство, недоверие, изначально сказать, что все здесь фальсифицировано, изначально все проводится неправильно. Потом уже можно было проанализировать и понять, что там, где были проблемные участки с образованием очередей, там потом были и самые протестные районы.

Люди с белыми браслетами друг от друга держались даже дальше положенной антиковидной дистанции. Да и с волеизъявлением не торопились, задерживаясь в кабинках по 10-15 минут. На камерах видеонаблюдения четко видно – не спешат.

Наталья Воронова:

Человек заходит в кабинку для голосования, сзади стоит очередь около тысячи человек, и тот, кто в кабинке, осознанно тянет время. Он там стоит 5, 10, 20, 30 минут. Кабинок-то всего две, и это, безусловно, некий стопор.