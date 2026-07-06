Беларусь планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном в промышленной сфере

Беларусь и Узбекистан намерены расширять промышленную кооперацию. Одним из перспективных направлений может стать производство и поставка современной аварийно-спасательной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти вопросы обсуждались во время посещения белорусского предприятия «ПОЖСНАБ» правительственной делегацией Узбекистана. 6 июля стартуют Дни культуры Узбекистана в Беларуси.

За более чем 20 лет работы предприятие освоило полный цикл производства спецтехники – от разработки до серийного выпуска. Белорусские пожарные автоцистерны и подъемники уже успешно эксплуатируются в Узбекистане. Они обеспечивают безопасность крупных промышленных объектов, включая Кандымский газоперерабатывающий комплекс, а также международные аэропорты Самарканда и Намангана. Теперь стороны рассматривают новые поставки техники для подразделений МЧС Узбекистана. Белорусский производитель готов обеспечить не только выпуск машин, но и их сервисное сопровождение, поставку запасных частей и обучение специалистов. Это позволит вывести промышленное сотрудничество двух стран на новый уровень. Олег Дерябин, директор ООО «ПОЖСНАБ»:

Основную массу продукции составляют прежде всего регулярные пожарные машины. Высотная техника наша, разработанная в рамках государственных научно-технических программ, 32 метра, 52 метра, регулярные машины АЦ-5,0 с комплектацией, перспективная машина, которую мы пока не очень хотим афишировать. Она сейчас находится в стадии испытаний. Это основная часть продукции, которая поставляется на разные рынки. И мы уверены, что для Узбекистана это тоже будет очень актуально.

Беларусь делает ставку на долгосрочное партнерство. Ключевой приоритет – создание совместных производств и реализация крупных инвестиционных проектов. Уже сегодня в Узбекистане успешно работает совместное сборочное производство тракторов, а белорусский бизнес реализует проекты по строительству предприятий кабельной промышленности и современных мясоперерабатывающих комплексов. Такой формат сотрудничества позволяет не только наращивать взаимную торговлю, но и формировать прочную основу для развития экономик двух стран. Сергей Папкович, начальник управления внешнеэкономических связей по экспорту Минского автомобильного завода:

Минский автомобильный завод очень давно сотрудничал с Узбекистаном. Начинает свой отсчет еще с советских времен. Самое главное, что мы видим на сегодняшний момент, то что в краткосрочной перспективе мы должны организовать сборку грузовой техники в Узбекистане. И мы к этому идем. Есть уже партнер, согласовываются определенные моменты, и мы на пути организации сборочного предприятия.