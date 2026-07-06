Предприятия немецкого автопрома продолжает поглощать экономический кризис

Транспортный кризис начинает угрожать жителям Германии. Перед ними маячит мрачная перспектива дефицита авто, по крайне мере отечественного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда хваленая автомобильная промышленность не смогла пройти краш-тест, который ей устроил экономический кризис.

Возросшие расходы, снижение спроса и усиливающаяся конкуренция со стороны китайских автопроизводителей серьезно ударили по немецкому автопрому, который долгие годы считался одним из флагманов мировой индустрии. Крупнейшие концерны вынуждены пересматривать производственные планы и идти на сокращение персонала.