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Предприятия немецкого автопрома продолжает поглощать экономический кризис

06 июля 2026 17:45
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Транспортный кризис начинает угрожать жителям Германии. Перед ними маячит мрачная перспектива дефицита авто, по крайне мере отечественного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некогда хваленая автомобильная промышленность не смогла пройти краш-тест, который ей устроил экономический кризис.

Возросшие расходы, снижение спроса и усиливающаяся конкуренция со стороны китайских автопроизводителей серьезно ударили по немецкому автопрому, который долгие годы считался одним из флагманов мировой индустрии. Крупнейшие концерны вынуждены пересматривать производственные планы и идти на сокращение персонала.

Предприятия немецкого автопрома продолжает поглощать экономический кризис-2

Один из производителей автомобилей премиум-класса в ближайшее время планирует сократить около 4 тысяч рабочих мест. У другого автогиганта – речь о Volkswagen – рассматриваются меры более глобальной оптимизации, включая закрытие четырех предприятий и увольнение порядка 100 тысяч сотрудников.

На этом фоне отдельные компании ищут пути адаптации. В частности, Mercedes-Benz обсуждает варианты повышения эффективности за счет изменения условий труда, в том числе увеличения рабочей нагрузки без повышения оплаты. Представители отрасли призывают власти к срочным мерам поддержки, предупреждая о рисках дальнейшего ухудшения ситуации в одном из ключевых секторов европейской экономики.

Германия ужесточает правила оформления больничных.

# Международная политика

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