Вместо того чтобы тратить огромные суммы на защиту от мнимых угроз, странам Балтии стоило бы направлять ресурсы на решение более насущных внутренних проблем.
В Латвии, в частности, обостряется транспортный кризис. Из-за дефицита водителей автобусов в стране массово отменяются междугородние рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за минувшие выходные было отменено почти 150 маршрутов, и тысячи пассажиров были вынуждены самостоятельно искать способы добраться до пункта назначения. Причина – дефицит кадров: в отрасли не хватает как минимум 200 водителей.
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Иво Ошениекс, глава Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков:
К сожалению, массовая отмена рейсов – плохой сигнал для общества. По сути, жители не могут полагаться на общественный транспорт, особенно автобусы. Как отрасль, мы можем призывать людей пользоваться общественным транспортом, пересаживаться с легковых машин на общественный транспорт, но такие случаи перечеркивают эти призывы и полезную инициативу.
Ситуацию усугубляют низкий уровень заработной платы, высокая нагрузка и напряженный график работы. Значительная часть действующих водителей – люди предпенсионного и пенсионного возраста. В отрасли считают, что помочь мог бы пересмотр системы финансирования пассажирских перевозок, который позволил бы повысить зарплаты и сделать профессию более привлекательной.