Вместо того чтобы тратить огромные суммы на защиту от мнимых угроз, странам Балтии стоило бы направлять ресурсы на решение более насущных внутренних проблем.

В Латвии, в частности, обостряется транспортный кризис. Из-за дефицита водителей автобусов в стране массово отменяются междугородние рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.