Беларусь входит в число лучших стран для материнства

Авторитетные международные эксперты давно закрепили за Беларусью статус одной из самых безопасных стран на планете для рождения детей. В глобальном рейтинге комфортности материнства наша страна уверенно занимает 25-е место, опережая многие развитые страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Младенческая смертность у нас сведена практически к нулю. Именно поэтому медицинский туризм в сфере акушерства стал нашим брендом: рожать в ультрасовременные белорусские роддома ежегодно приезжают тысячи иностранок.

Демография – это вопрос национальной безопасности, который находится под личным контролем Президента. В рамках текущей пятилетки ключевые задачи решает масштабная госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность».

Результат этой поддержки очевиден: сегодня двое малышей воспитываются в каждой третьей белорусской семье, а количество многодетных семей в республике превысило планку в 120 тысяч! Это прямой результат работы системы семейного капитала и масштабных жилищных субсидий.