Беларусь входит в число лучших стран для материнства
Авторитетные международные эксперты давно закрепили за Беларусью статус одной из самых безопасных стран на планете для рождения детей. В глобальном рейтинге комфортности материнства наша страна уверенно занимает 25-е место, опережая многие развитые страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Младенческая смертность у нас сведена практически к нулю. Именно поэтому медицинский туризм в сфере акушерства стал нашим брендом: рожать в ультрасовременные белорусские роддома ежегодно приезжают тысячи иностранок.
Демография – это вопрос национальной безопасности, который находится под личным контролем Президента. В рамках текущей пятилетки ключевые задачи решает масштабная госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность».
Результат этой поддержки очевиден: сегодня двое малышей воспитываются в каждой третьей белорусской семье, а количество многодетных семей в республике превысило планку в 120 тысяч! Это прямой результат работы системы семейного капитала и масштабных жилищных субсидий.
Но государство борется за рождение абсолютно каждого ребенка, помогая даже там, где природа медлит. По поручению Александра Лукашенко с 2021 года супружеским парам предоставляется одна бесплатная попытка ЭКО за счет бюджетных средств. Это уже подарило счастье родительства тысячам семей.
Александр Лукашенко подписал указ о проведении ЭКО.
Но глава государства идет дальше. Прямо сейчас по инициативе Президента прорабатывается революционный шаг – внедрение бесплатной второй попытки ЭКО. Это колоссальные финансовые вложения со стороны республики, но, как не раз подчеркивал белорусский лидер, на детях и демографии страна экономить не будет.
В РНПЦ «Мать и дитя» рассказали, как проходит процедура ЭКО.