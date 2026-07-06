Лукашенко: наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних неудач их дедов

Белорусы не хотят войны, но если придется защищать свою землю – сделают это без колебаний. Об этом 6 июля говорил Александр Лукашенко, обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений и представителям высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости чествовали тех, кому доверено отвечать за безопасность страны. И сегодня эта миссия приобретает особое значение. Мир стремительно вооружается. Военные бюджеты бьют рекорды, НАТО продолжает наращивать силы у белорусских границ, а политика давления и силового сдерживания становится привычным инструментом международных отношений. В этих условиях, подчеркнул Президент, независимость невозможно сохранить без сильной армии, профессиональных офицеров и готовности защищать свое государство. При этом Беларусь по-прежнему остается приверженной миру и не рассматривает силу как средство достижения политических целей. Но уроки истории требуют быть готовыми к любому развитию событий.

Знаковая и красивая традиция. В первые дни июля, важные для Беларуси дни, во Дворце Независимости чествуют людей в форме, которые или окончили военные вузы, углубили свои знания, компетенции, или дослужили до того момента, о котором мечтает каждый лейтенант – получение генеральских погон из рук Главнокомандующего. Представители Вооруженных Сил, МЧС, таможни, Следственного комитета, МВД, погранкомитета. В этот раз преимущественно мужчины. Но есть все же одно исключение. Вернее, одна.

Татьяна Довнар, старший преподаватель кафедры организации надзорной и профилактической деятельности университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Я старший преподаватель кафедры организации надзорной и профилактической деятельности Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь. И ежедневно я обучаю курсантов и слушателей заочного обучения надзорной деятельности, а также правоприменительной деятельности. Мне кажется, что мы больше дружные, готовы оказать помощь, никогда не можем отказать. Не то что гражданскому населению, это само собой разумеется, но между собой мы оказываем такую даже помощь. В виде советов каких-то и другой помощи.

О своих достижениях люди в погонах рассказывать не любят. Скромность и специфика. Хотя с учетом того, что информационная война не менее жестока той, что на поле боя, приходится адаптироваться. И этому высший офицерский состав тоже обучают.

Дмитрий Михолап, начальник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил – заместитель начальника Военной академии Беларуси:

Путь офицера тернист, тяжел. И когда офицер видит итог своей работы, слова благодарности и напутствие Президента – это очередной шаг к очередному пути и поставить для себя очередные цели, которые необходимо достигнуть. Без теории практика мертва, как и теория без практики. Поэтому, как говорят, практика – критерий истины. Но для того, чтобы владеть практикой или осуществлять практические направления деятельности, необходимо иметь крепчайшие теоретические знания, которые мы даем сегодня в наших вузах.

Интересный факт. Эта церемония в Зале госнаград единственная, когда все участники не сидят на стульях. Их даже не ставили. А слушают и аплодируют стоя коллегам, которые получают награды, и важные слова.

Момент, который всегда до мурашек. Потому что сейчас как никогда очевидно, что суверенной по-настоящему может быть только та страна, у которой есть сильная, хорошо вооруженная и преданная народу армия. Потому, несмотря на праздничный повод, Главнокомандующий начал разговор с офицерами о насущном.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с Востока. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны. Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем. Отдельных западных политиков просто раздражают наши самостоятельность и независимость, наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине.