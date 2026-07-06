На свет появились 116 малышей – в Беларуси поздравляют мам, которые родили детей в День Независимости

Лучшим доказательством эффективности масштабной системы поддержки становятся счастливые лица мам. День Независимости в Беларуси традиционно стал праздником новой жизни. 3 июля на свет появились 116 малышей: 59 мальчиков и 57 девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По доброй традиции, которой уже 18 лет, мамы принимают двойные поздравления. Марафон заботы «Белая Русь» – с любовью к детям» охватил всю страну. Особая атмосфера царила в родильном отделении 5-й городской клинической больницы Минска. Там родились 5 новых граждан нашей страны: четыре девочки и один мальчик. Поздравить молодых мам приехала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Без теплых слов, цветов и подарков, конечно, не обошлось. Именно этот столичный роддом сегодня активно выбирают и иностранки. Почему едут рожать именно к нам, знает Галина Буро.

Татьяна Колесникова, врач-акушер-гинеколог Гродненского областного клинического перинатального центра:

Мы старались приложить все усилия, в самый главный праздник для страны родить хороших, здоровых детей, чтобы у нас был заложен надел на будущее. 3 июля в Гродненском областном перинатальном центре родились 7 малышей: 4 мальчика и 3 девочки. Одна из семей стала многодетной – пополнилась третьим ребенком. По традиции в честь двойного праздника – поздравления от общественной организации «Белая Русь». Счастливым мамам вручили подарочные наборы: цветы, средства гигиены и символы родной страны: белорусские вышиванки и первая обувь для деток – сандалии отечественного производства, с заботой о здоровье. В Беларуси поздравляют мам, родивших детей в День Независимости. В День Независимости в Беларуси появились на свет 116 новых граждан страны. Больше всего – в столице. Семь младенцев сделали первый вдох в РНПЦ «Мать и дитя», в том числе «наследница независимости» малышка Амелия. Девочка родилась на пару дней позже срока, будто дожидалась момента, чтобы разделить свой личный праздник со всей страной.