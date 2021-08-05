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«На ручку двери вешали траурные венки». Очевидцы о том, как давили на членов избирательных комиссий

05 августа 2021 15:31
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«На ручку двери вешали траурные венки». Очевидцы о том, как давили на членов избирательных комиссий-1

Анастасия Савицкая, блогер: 
Родители мои педагоги. Мама у меня директор гимназии, папа – учитель биологии. Они были в комиссии. «Мы вас найдем, вы подстилка режима», – всякая такая дичь. Единственное, у папы сразу давление 200.

«На ручку двери вешали траурные венки». Очевидцы о том, как давили на членов избирательных комиссий-3

Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:
В подъездах председателей либо членов участковых комиссий на ручку входной двери вешали траурные венки.

«На ручку двери вешали траурные венки». Очевидцы о том, как давили на членов избирательных комиссий-5

Александр Бражицкий, заместитель командира в/ч 3214:
Создавалось колоссальное давление на председателей и на членов комиссий. Были провокации. Наряжались в какие-то там одежды, пытались создавать провокации, неудобства комиссии. Были призывы отлавливать членов избирательных комиссий.

Начальник Волковысского РОВД: все началось с появления канала, админы которого уже находились в Польше. Подробнее здесь.

# Хулиганство # общество # Анастасия Савицкая # Наталья Воронова # Александр Бражицкий # Фотофакт

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