«На ручку двери вешали траурные венки». Очевидцы о том, как давили на членов избирательных комиссий

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Анастасия Савицкая, блогер:

Родители мои педагоги. Мама у меня директор гимназии, папа – учитель биологии. Они были в комиссии. «Мы вас найдем, вы подстилка режима», – всякая такая дичь. Единственное, у папы сразу давление 200.

Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:

В подъездах председателей либо членов участковых комиссий на ручку входной двери вешали траурные венки.