«Убедили себя в том, что вечером нельзя сфальсифицировать». Воскресенский об очередях на выборах
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Еще несколько дней назад Telegram-каналы критиковали власти – нет запрета на скопление людей. А 9 августа эти же Telegram-каналы призвали всех белорусов в одно и то же время прийти к избирательным участкам. Ближе к их закрытию.
Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:
Призывы были такие – «все приходите в 19:55, чтобы создать очередь и не дать возможность комиссии закрыться в 20:00».
Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
Почему вечером – я не знаю, но невероятные убедили себя в том, что вечером нельзя сфальсифицировать. Прежде всего ставилась цель сорвать работу избирательных участков и избирательной комиссии.
Кочанова: как только объявили, что не закрываются избирательные участки, очереди стали рассасываться мгновенно. Подробнее здесь.