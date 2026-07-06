Жатва-2026: рассказываем про первые рекорды и планы на урожай

Брестская область на уборочной кампании берет мощный и уверенный старт. Аграрии первого региона намолотили первые 100 тысяч тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы действительно впечатляют. На данный момент в области, по данным Минсельхозпрода, убрали 2/3 площадей озимого ячменя, а полностью жатву этой культуры завершили уже 73 хозяйства. Свободная техника не простаивает – комбайны переходят к уборке других озимых культур и рапса.

Работать приходится в экстремальных условиях. В Пинском районе, где на прошлой неделе установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений в Беларуси (+40,4 градуса), из-за аномального зноя сейчас экстренно спасают подогревшие участки озимого рапса.

Синоптики предупреждают, что на этой неделе юго-западу страны не избежать затяжных дождей. Поэтому сельчане используют каждую погожую минуту, чтобы убрать выращенное зерно без потерь.