Жатва-2026: рассказываем про первые рекорды и планы на урожай
Брестская область на уборочной кампании берет мощный и уверенный старт. Аграрии первого региона намолотили первые 100 тысяч тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Темпы действительно впечатляют. На данный момент в области, по данным Минсельхозпрода, убрали 2/3 площадей озимого ячменя, а полностью жатву этой культуры завершили уже 73 хозяйства. Свободная техника не простаивает – комбайны переходят к уборке других озимых культур и рапса.
Работать приходится в экстремальных условиях. В Пинском районе, где на прошлой неделе установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений в Беларуси (+40,4 градуса), из-за аномального зноя сейчас экстренно спасают подогревшие участки озимого рапса.
Синоптики предупреждают, что на этой неделе юго-западу страны не избежать затяжных дождей. Поэтому сельчане используют каждую погожую минуту, чтобы убрать выращенное зерно без потерь.
– Сегодня напряженный день?
– Я считаю, у нормального комбайнера всегда напряженный. Ответственность за хлеб.
«Валера, настало твое время» написано на борту комбайна Валерия Кухты. Рекордсмен хозяйства «Беловежский» уже сбился со счета уборочных. Каждую заканчивает с тысячными намолотами. А шутка коллег, кажется, претендует на девиз.
Валерий Кухта, механизатор сельхозпредприятия «Беловежский»:
Они знают, что я очень к этому отношусь с любовью.
– А мотивирует побеждать?
– Мотивирует меня, можно сказать, каждая уборка. Я не люблю сзади ездить. Чтобы первый и первый.
Отечественному комбайну трудолюбивого механизатора уже 12 лет. И на нем лихо обходит любую технику по намолотам. В этом сезоне поле не обижает. Отдача – около 54 центнеров с гектара. А для комбайна примерно каждые 20 минут пит-стоп на отгрузку.
Одно из крупнейших хозяев страны «Беловежский» пишет историю прямо на поле. Под озимыми колосовыми здесь 6 600 гектаров. Это сопоставимо с посевными площадями отдельных небольших районов страны. Тысячи гектаров отведены озимому ячменю. Осталось убрать меньше 15 %. Правда, аграриям приходится лавировать между дождями. В поля вывели 12 из 30 экипажей комбайнов, чтобы до заката завершить уборку культуры.
В этом году уборочная в хозяйстве стартовала на 6 дней раньше. Прошедшая неделя экстремально высоких температур усугубила результат весенней засухи. Как говорят агрономы, зерно выжарило. Оно стало щуплее. Но даже в таких условиях аграрии делают все, чтобы взять максимум.
Подробнее в видео.