Белорусы не хотят войны, но если придется защищать свою землю – сделают это без колебаний. Об этом 6 июля говорил Александр Лукашенко, обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений и представителям высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости чествовали тех, кому доверено отвечать за безопасность страны. И сегодня эта миссия приобретает особое значение. Мир стремительно вооружается. Военные бюджеты бьют рекорды, НАТО продолжает наращивать силы у белорусских границ, а политика давления и силового сдерживания становится привычным инструментом международных отношений. Белорусы – мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены – Лукашенко.

Конечно, мы планомерно работаем все эти годы над укреплением обороноспособности Вооруженных Сил. В последнее время и тактическое ядерное вооружение, появился комплекс «Орешник». Все для того, чтобы остудить пыл тех, кто всячески пытается нас втянуть в военное противостояние. Впрочем, не оружием единым сильна армия, она сильна людьми. И это посыл от Президента уже нашим офицерам и генералам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы понимали, мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их, чтобы кого-то напугать. Но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты. Однако повода почивать на лаврах нет. Наоборот, как показала недавняя проверка боеготовности войск, впереди огромнейший фронт работы. Убежден, вы понимаете это не хуже меня. У каждого из вас, особенно у получивших звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания, применения воинских подразделений по предназначению.

Сейчас обращаюсь к генералам. Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните. Народ доверил нам самое дорогое, что у него есть – свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея преодолевать всякие трудности. Что надо сделать – сказано. Самая мощная и действенная армия, мы это понимаем, это та, которая воюет. У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет. Это Соединенные Штаты Америки. Нам это не надо. Нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас, офицеров и генералов. Время непростое. Мы – мужики, и мы должны защитить не только свою страну: свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись и народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит. Я думаю, вы меня поймете. Успехов вам! Неудивительно, что после такого напутствия от Главнокомандующего за благодарностями офицеры выходили в задумчивости.

Евгений Ярцев, полковник:

Для каждого из присутствующих, для всего офицерского корпуса долг, честь и Родина не просто слова, а смысл всей жизни. За нашими спинами семьи, дети и весь белорусский народ. Они верят в нас, и их вера – наша сила. Заверяю вас в том, что мы с честью выполним все возложенные на нас задачи и обеспечим мирное небо над нашей страной. Служу Республике Беларусь.

Всего пять человек сегодня получили генеральские погоны из рук Президента. Два представителя Вооруженных Сил, два от прокуратуры и один таможенник. Несмотря на разность сфер, специфика схожая. Умение брать на себя ответственность и принимать решения, которые могут повлиять на жизни и события. По окончании церемонии традиционный бокал «Советского» и тост в духе времени. Просьба от Президента руководителям не забывать об отличниках. Отличников же просят не забывать о том, что в них вложено. Наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних неудач их дедов и прадедов – Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Уважаемые друзья, я еще раз поздравляю наших генералов, отличников. Очень хотелось бы пожелать генералу Хренину, чтобы он не забыл этих ребят, которые отлично учились. Я понимаю его. По-всякому бывает в жизни, но отличниками просто так не становятся. Все равно в какой-то степени они лучшие. Забывать об этом нельзя. Ваше здоровье! За ваши тылы, чтобы вы не отвлекались на кухонные дела, чтобы вы служили Родине так, как положено. И чтобы, откровенно вам скажу, в который раз мне не было стыдно, что мы взяли курс на то, чтобы тылы ваши обеспечить. Чтобы вы понимали, не дай бог, что случится, ваши дети, ваша семья, жена будут в безопасности и будут иметь хоть какой-то фундамент под свою жизнь. Президента слушали очень внимательно. Военные люди в непростое время, как никто, придают значение каждому сказанному слову.